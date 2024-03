Monden Cristina Cioran se chinuie să slăbească. Sacrificiile pe care le face dau rezultate







Cristina Cioran a reușit să scape de șase kilograme în doar două săptămâni fără să facă sport. Vedeta mărturisește că procesul de slăbire nu este unul ușor, dar că își dorește ca până la vară să revină la o siluetă de invidiat.

Cum a reușit Cristina Cioran să slăbească 6 kilograme în 2 săptămâni

La 46 de ani, silueta Cristinei Cioran a suferit multiple transformări, în special după ce a devenit mamă. Îngrijorată de câteva kilograme în plus, Cristina Cioran a optat pentru o dietă. A reușit să slăbească șase kilograme în aproximativ două săptămâni.

„M-am ambiționat să am și eu beach body vara aceasta. Am intrat în programul Nupo două săptămâni și un pic, l-am ținut, am vrut să scap de 5 kg, am scăpat de 6, sunt foarte încântată. E adevărat că, acum (n.r, la eveniment), nu mă spuneți, am dat iama în mousse au chocolate de două feluri.

Nu am mai gustat ciocolată de o lună și ceva. Sunt foarte încântată că a mers foarte bine programul, e adevărat că m-am ambiționat. Nu aș vrea să cădem în derizoriu, să spunem: vai, e ușor, bați din palme! Nu, nu e ușor, dar ce e în viață ușor? Că dacă ar fi ușor, nu ar mai vrea nimeni!”, a spus Cristina Cioran pentru Playtech.

Ce dietă a ținut Cristina Cioran

Dieta Nupo, pe care a urmat-o Cristina Cioran, este o dietă cu conținut ridicat de proteine, dezvoltată în Danemarca în anii '80. Este recunoscută ca una dintre cele mai eficiente diete proteice din lume. Această dietă se bazează pe consumul de shake-uri proteice pentru a reduce senzația de foame și a furniza organismului proteinele esențiale, în timp ce limitează aportul caloric. Este important să țineți cont că această dietă ar trebui urmată doar cu recomandarea și supravegherea unui medic.

Vedeta a menționat că a reușit să slăbească fără să facă sport și fără să recurgă la tratamente anticelulitice.

„Nu am răbdare pentru tratamente corporale, deși ar trebui pentru fermitate. Nu poți să mă pui într-un loc, nu știu.

Nu poți să mă ții acolo să știu că e programare, numai ideea că e programare pe mine m-a scos din ale mele. Să știu după aceea că durează o oră, gata, s-a terminat! Deci nu din motivul ăsta. Iar sport tot așa”, a mai precizat ea.

Ce crede despre operațiile estetice

De-a lungul timpului, Cristina Cioran nu a avut obiceiul să solicite prea des ajutorul medicului estetician. Abia după vârsta de 30 de ani a optat pentru o intervenție la nivelul feței pentru a trata ridurile.

„Prima oară la un estetician cred că am fost la 30 și ceva de ani, pentru că nu am avut niciodată nevoie, adică pielea era ok.

Nu am avut acnee, din fericire. La un moment dat am avut o problemă cu scalpul, pentru că aveam scalpul foarte uscat și îmi cădea părul și am fost la un dermatolog. Dar în rest, la un estetician la 30 și ceva de ani, nici nu recomand prea devreme.

Știu că acum este la modă să se injecteze toată lumea, să se umfle la buze, la pomeți, tot felul de chestii, dar fetele foarte tinere chiar nu au nevoie. Atunci am făcut niște injecții cu toxină botulinică, pur și simplu de necesitate, simțeam nevoia că sunt niște riduri de expresie care mă deranjează și asta a fost soluția, chiar aici la Dana Miricioiu”, a mai declarat Cristina Cioran.