Bergodi, criză de nervi după înfrângerea cu Sepsi. Ce spune despre plecarea de la Rapid

Cristiano Bergodi, antrenorul Rapid, nu a reușit să-și țină nervii sub control după înfrângerea cu Sepsi. Tehnicianul a răbufnit în conferința de presă, iritat de întrebările jurnaliștilor.

Antrenorul a avut o criză de nervi, în timpul conferinței de presă, după înfrângerea echipei sale. El a reacționat la întrebările unui jurnalist, care i s-au părut deplasate, incomode. Rapid a pierdut cu Sepsi, în play-off SuperLiga, scor 1-0.

Pentru Rapid a fost cea de-a patra înfrângere în play-off, cu Sepsi. Iar fanii nu au trecut ușor peste acest lucru. Pe parcursul partidei, suporterii au cerut demisia lui Cristiano Bergodi, iar acest a părut foarte afectat. Așa se face că la conferința de presă, după meciul de fotbal, nu a mai rezistat. El și-a pierdut cumpătul și a răbufnit la adresa unui jurnalist.

Întrebarea care a declanșat totul, pusă de jurnalistul Ovidiu Ionescu, a fost „La ce meciuri v-ați uitat?”.

„Stai liniștit. Despre ce vorbești? După meciul cu FCSB am reușit fără Rrahmani, Petrila și Emmers. OK? Era noiembrie. Apoi au urmat două luni în care nu avem atacanți, mijlocași. Scoateți jucătorii importanți de la FCSB sau Craiova și hai să vedem ce fac. Unde trăiești? Nu ți-am răspuns? Două luni! Două luni. OK?

Am reușit să câștigăm cu Craiova și FCSB fără Rrahamni, Petrila și Emmers. Tot am rămas acolo, sus. OK? Am rămas acolo, sus, chiar dacă nu am câștigat. Ce înțelegi din fotbal? Ce înțelegi tu din fotbal? Spune-mi! Haide! Vorbim în contradictoriu”, a reacționat antrenorul în prima fază.