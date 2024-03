Sport Rapid București joacă sub presiune cu FCSB. Echipa lui Dan Șucu are nevoie de victorie







Rapid București abordează meciul cu FCSB, liderul în SuperLiga, având o presiune uriașă pe umeri. Echipa patronată de Dan Șucu mai are șanse să câștige titlul, în acest an, dar pentru a rămâne în cursă are nevoie de victorie.

Rapid București abordează meciul cu FCSB având o presiune uriașă pe umeri. Oamenii de fotbal sunt de părere că echipa lui Dan Șucu păstrează șanse la titlu, în acest an, în ciuda rezultatelor proaste din ultimele două etape. Pentru a-și atinge obiectivul, însă, giuleștenii au nevoie de victorie.

Rapid București trebuie să câștige

Meciul de fotbal cu FCSB se va disputa sâmbătă, 9 martie 2024, pe Arena Națională din București. Echipa lui Gigi Becali vine din postura de lider detașat în SuperLiga. Pe de altă parte, însă, Rapid București păstrează șanse importante la titlu. Are nevoie, ca să rămână în competiție, de o victorie.

În ultimele trei etape, echipa antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut puncte importante, iar acest lucru atârnă greu. Rapid București a fost înfrântă la Iași, de Poli, cu 3-1. Apoi, a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, tot în deplasare.

În aceste condiții, totuși, dacă giuleștenii vor câștiga meciul direct cu FCSB, atunci vor păstra șanse importante pentru câștigarea titlului.

„Chiar dacă au pierdut (n.r. Rapid București), echipa merge. Au pierdut puncte importante în economia campionatului, dar au o șansă mare în momentul în care vor câștiga împotriva FCSB-ului. Zic eu că au o șansă mare la câștigarea campionatului. Dacă nu vor câștiga, lucrurile se vor complica un pic, dar va fi un meci frumos”, a declarat Gabriel Manu, la ProSport Live.

Meciul dintre Rapid București și FCSB se va disputa cu casa închisă, giuleștenii așteptându-se ca peste 48.000 de spectatori să ia loc în tribunele Arenei Naționale.

FCSB are nevoie și de un egal

Pe de altă parte, situația este mult mai relaxată pentru adversarii celor de la Rapid București. Echipa lui Gigi Becali poate să facă și un rezultat de egalitate ca să ia o opțiune importantă pentru câștigarea titlului de campioană. În opinia lui Mihai Iosif, determinarea jucătorilor din teren va face diferența în acest joc foarte important.

„Șansele sunt egale, determinarea va face diferența în acest meci. Nu știu dacă se termină (n.r. șansele Rapidului la titlu, în cazul unei înfrângeri), dar șansele vor fi scăzute pentru urmăritoare. Și cu un egal, FCSB-ul cred că ar lua o opțiune serioasă pentru titlu”, a declarat Mihai Iosif, la ProSport Live.

Rapid și FCSB, echipa lui Gigi Becali, se vor întâlni în ultima etapă a sezonului regulat, iar meciul se anunță a fi unul incendiar.

Rapid București a acumulat 52 de puncte

FCSB este principala favorită la cucerirea titlului, având 12 puncte avans în fața celor de la Rapid București. Cu toate acestea, chiar și așa, înaintea derby-ului de pe Arena Națională, giuleștenii încă mai speră la primul loc.

Înaintea meciului de sâmbătă, FCSB ocupă prima poziție a clasamentului SuperLiga, cu 64 de puncte acumulate. Rapid este pe locul al doilea, cu 52 de puncte acumulate. În cazul unei victorii a rapidiștilor, distanța dintre cele două echipe se va reduce la nouă puncte.