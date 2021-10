Cristian „Zero” Ghinea, ministrul cioloșist, autor al unei năprasnice Liste a Rușinii

Nu de puține ori, una dintre cele mai eficiente metode de a înțelege ce este cu un om, este o privire în trecutul său. Nu am în vedere „accidente” mărunte din tinerețe, pretabile interpretării tendențioase sau ironice, ci analizarea unor episoade care evidențiază procesul de fabricare al personajului. Spre rușinea sau cinstea mea, nu am știut până deunăzi că acum vreo nouă ani, era publicată cartea scrisă de Cristian Ghinea, „Eu votez DNA - De ce merită să apărăm instituțiile anticorupție”. Lansarea, una „en fanfare”, a fost organizată, nu, nu de generalul Florian Coldea, la vreuna din vilele SRI, ci mai sub acoperire de sclipici intelectual, de Grupul pentru Dialog Social. Lansarea a stat pe anunțuri și afișe sub strigătura „Eu votez DNA. Tu?” Pe bune, nu glumesc!