Cristian Tudor Popescu, mai nervos ca de obicei. „Dacian, lasă-ne. Să vorbim mai bine despre divorțul din familia Reghecampf”!”

El spune că am asistat din nou, în ultimele zile, la „un bâlci sterp, care face rău cetățenilor, iar pe comentator îl umple de jenă”, a afirmat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„Ce ziceți, n-ar fi mai bine să începem discuția noastră cu divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan? Eu mă uit pe site-uri, văd pe la alții, e o chestiune care privește națiunea. Sunt pline televiziunile și site-urile de această știre și nu știu dacă evoluția pandemiei poate să concureze evoluția divorțului dintre Reghecampf și Anamaria Prodan.

„Mai bine discutam despre divorțul dintre Reghecampf și Prodan, decât în cazul divorțului dintre Cîțu și Cioloș”

Eu nu vreau să le violez dreptul la intimitate, altul este motivul pentru care preferam să discutăm despre divorțul lor decât despre criza politică. Jena mea e mai mică. Rușinea mea față de telespectatori și de cetățeni ar fi mai mică, dacă ar trebui să discutăm despre divorțul dintre Reghecampf și Prodan, decât în cazul divorțului dintre Cîțu și Cioloș, dintre PNL și USR. Jena mea e mai mare în cazul acestui divorț.

Păi, cum să nu-ți fie jenă să începem să analizăm acum: Ce-a zis Cioloș? A lăsat o portiță Cîțu? O să-l dea ăia jos pe Cîțu de la PNL sau e clar că se merge la alegeri anticipate? Să facem așa ceva? Nu vă apucă o greață? Și nu vă e jenă de oamenii aceștia, care în acest moment se gândesc unul că e în spital, altul că are pe cineva în spital, altul că n-are căldură în casă, altul că nu mai are cu ce să-și cumpere cele de zi cu zi? Și noi discutăm despre încontrarea lui Cîțu cu Cioloș!

Ce-am văzut săptămâna asta este o brigadă artistică. Înainte de 1989 existau brigăzi artistice la „întreprindere”. Fiecare întreprindere avea obligația să aibă o brigadă artistică. Luau niște oameni ai muncii mai talentați de-acolo și închipuiau niște mici mistere, cum se numeau ele în Evul Mediu. Nu e vorba de mister Agatha Christie, ci de un fel de scenetă.

Eu am lucrat în prospecțiunea petrolieră și am fost într-o brigadă artistică, vorbesc din experiență. Acolo, erau criticate aspru diverse lipsuri și neajunsuri, „care mai sunt, tovarăși, în întreprindere”. De pildă, se cântau versuri de genul: La cârciuma din sat/Petrol am căutat (că se mergea pe teren cu prospecțiunea)/ Dar n-am găsit petrol, /Ci doar alcool”. În felul acesta, se făcea un act artistic acolo, era critica și autocritica.

Nu-mi mai amintesc rolul pe care l-am jucat, îmi amintesc doar că la un moment dat, eu apăream pe scenă și veneau două fete din brigadă și-mi puneau pe cap, îmi trăgeau un carton față-spate care era plin cu hârtii de 100 de lei, cu pachete de Kent – era vorba de șpagă, da, da, și acolo era vorba de șpagă! Domnule, eram curajoși! Loveam tare! Mda…

Deci, acesta e nivelul a ce am văzut aici: brigadă artistică de la Casa de cultură „Turturele”. Numai că brigada asta artistică se desfășoară pe spinarea nenorociților, pentru că în România, în săptămâna asta, sunt mulți nenorociți și alții în curs de nenorocire.

Mă gândesc, de pildă, la domnul Cioloș. Ce-o fi în mintea lui?

Mă gândesc, de pildă, la domnul Cioloș. Ce-o fi în mintea lui? Te duci ca să ce? Domnul Cioloș știa foarte bine ce urmează, că se duce de pomană în sediul ăla din Modrogan să discute… ce să discute? Adică, ce-o să facă? Se duce el acolo și PNL-ul spune: E, dacă ai venit matale, domnule Cioloș, noi îl dăm pe Cîțu jos, ești matale prim-ministru și noi venim și noi la guvernare, p-acolo, pe lângă voi! Chiar credea așa ceva? Evident, nu! Dar a făcut tot baletul acesta – pentru mine, dezgustător – care s-ar putea să continue.

Astăzi i s-a dat flitul general de la PNL: Domnule, lasă-ne! Dacian, lasă-ne! Ce va face în continuare? Vrea să meargă cu guvern în Parlament! Pentru ce face dl. Cioloș tot ce face acum? Ne declară că o face ca să arate cât de responsabil e USR în momentul de față, cum vrea el să se implice, să nu dea bir cu fugiții în actul de guvernare. Este creier pané ce spune. Păi, dacă nu voiai să dai bir cu fugiții, rămâneai la guvernare acum două săptămâni!

În primul rând, nu ar fi trebuit să accepte să fie variantă de premier numită de USR PLUS. Acest partid nu se afla în situația în care să ofere un premier acum, pentru că a dat afară PNL-ul de la guvernare cu ajutorul, practic fiind într-o alianță, cu PSD și AUR. Prin urmare, în această alianță trebuia să se discute un premier al acestei alianțe, nu așa, să vină USR de unul singur. Trebuia să inițieze discuții cu PSD, cu AUR: Domnule, pe cine punem de la noi, de la alianță? Așa se face.

Președintele Iohannis și-a asumat nominalizarea

Sigur că președintele Iohannis și-a asumat nominalizarea, nu a justificat și ar fi trebuit să justifice. A apărut și ne-a spus: Eu l-am ales pe dl. Cioloș. De ce? Treaba mea! Păi, nu e treaba exclusivă a dlui președinte, pentru că, a decis CCR, constituțional este că cel desemnat trebuie ales în ideea că are cele mai multe șanse să alcătuiască o majoritate. Sigur că președintele poate să numească și portarul din Modrogan, are această cădere, dar CCR interpretează astfel Constituția și deciziile ei sunt obligatorii. Or, dl. Iohannis nu a venit să ne spună: L-am ales pe dl. Cioloș, pentru că ar avea cele mai mari șanse să facă o majoritate. Nu! Dl. Cioloș are cele mai mici șanse să facă o majoritate în momentul de față. Ar fi avut, după părerea mea, șanse mai mari decât dl. Cioloș dl. Kelemen Hunor.

Ce se întâmplă efectiv acum este că ne uităm din nou la un bâlci sterp, așa cum am numit Congresul PNL. Acum avem bâlciul sterp al domnului Cioloș, care se plimbă de la PNL la USR degeaba și are de gând să se plimbe în continuare. Acum are de gând să prezinte împreună cu USR un guvern. Adică mai stă până miercuri în ce idee? Noi am vrut să ne implicăm, am vrut să salvăm țara, uite, am propus și un guvern, dar ăștia, care n-au responsabilitate, n-au vrut să ne voteze guvernul, domnule!

Erodarea este evidentă, au ajuns USR pe la 9-10 la sută și el spune: Eu nu mă tem de erodare! USR PLUS s-a erodat în ultimele luni, a pierdut electorat pentru că s-a cuplat degeaba cu AUR și pentru că a tăcut mâlc, fiind făcut cu ou, cu oțet și cu alte substanțe de către PSD în moțiunea de cenzură. Au fost făcuți de râs și de disprețul întregii țări. Și ei au tăcut mâlc și au votat moțiunea.

Miercuri va fi respins guvernul respectiv și am pierdut 10 zile de pomană

Toată zvârcoleala asta de până acum nu cred că le va aduce nici bine, nici rău. În schimb, nouă, cetățenilor, ne aduce rău. Miercuri va fi respins guvernul respectiv și am pierdut 10 zile de pomană.

PNL cu siguranță nu renunță la Cîțu. Ce va face Iohannis nu știu, am avut deja „Surprize, surprize” de la dl. Iohannis cu Cioloș, adică 10 zile de pomană, în care au murit oameni. Pomana morților! Acum, are sens „de pomană”. Zece zile de la dl. Iohannis, să fie dăruită masa! Să vedem ce ne mai dă dl. Iohannis în continuare, cu ce soluții, cu ce poluții mai vine dl. președinte!

Dați-mi voie să mă opresc aici. Nu vreau ca jena care mă încearcă în legătură cu comentariul ăsta să fie și mai mare. Sunt pline ecranele televizoarelor de analiști, super-analiști, care știu ei… Eu nu știu. N-am surse la Iohannis, n-am surse la partide, n-am surse decât la piață sau pe stradă. Să-i ascultăm, să luăm lumină, să ne adapăm de la acești analiști care au informații. Eu ce să vă spun? Nu știu!”