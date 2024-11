Politica Cristian Terheș acuză partidul USR de fraudă electorală. Ce afirmă despre Călin Georgescu







Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român, a cerut, astăzi, 28 noiembrie, renumărarea voturilor, considerând că România a fost manipulată. Acesta susține că din cauza propagandei exagerate, România este în pericol.

Terheș consideră că USR a fraudat alegerile

Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român, a declarat astăzi, 28 noiembrie, că a cerut renumărarea voturilor. Acesta susține că România este victima propagandei exagerate, iar acest fapt reprezintă o amenințare pentru democrația și securitatea țării.

Terheș a făcut această cerere împotriva partidului USR, explicând că cererea nu a fost făcută împotriva lui Călin Georgescu.

„Am fost acuzat că prin această cerere doresc eliminarea lui Georgescu. Total fals. La conferința de presă care a avut loc la acest sediu am prezentat dovezile care oferă indicii cu privire la fraudarea rezultatului alegerilor de către USR și doamna Lasconi. Cu toate acestea, comunicarea s-a îndreptat împotriva mea, că aș dori eliminarea domnului Georgescu din cursă, lucru care legal care nu se mai poate. Chiar și în ipoteza reluării acestor alegeri, cei care am fost pe buletinul de vot, vom rămâne pe buletinul de vot pentru că acele candidaturi vor rămâne definitive. Se vorbește extrem de mult peste actori statali și non-statali, care se implică în aceste alegeri”, a declarat Terheș.

Cristian Terheș: „Am avut noi alegeri corecte?”

Contestația depusă de Terheș, împotriva Elenei Lasconi, încă nu a fost respinsă. Acesta acuză STS de fraudă, sugerând că voturile pentru Ludovic Orban au fost mutate la Elena Lasconi.

„Întrebarea este: Am avut noi alegeri corecte? Urmează să se decidă. A mai fost încă o contestație depusă de către un alt candidat. Aceasta privea activitatea domnului Georgescu. Respectiva contestație a fost respinsă. Rămâne, prin urmare, doar contestația mea, pe care am depus-o, urmând să fie analizată. Ce am spus în contestația mea?

Diferența dintre al doilea clasat și al treilea clasat este de 2.700 de voturi. Am mai făcut o altă cerere care prevedea că, la final, când s-a întocmit procesul, voturile au fost pentru Elena Lasconi. Bănuiesc că acesta este motivul pentru care se cere reverificarea și renumărarea. Am dovedit cu procese verbale că rezultatul a fost corectat. Rezultatul oficial publicat în STS a fost un rezultat viciar. Cei din secția respectivă au mutat voturi de la Ludovic Orban la Elena Lasconi. Dacă nu se întâmpla asta, nu cred că CCR cerea renumărarea voturilor. Merg mai departe. Un alt lucru pe care l-am solicitat este chestiunea cu anularea voturilor sau a buletinelor. Există sute de mii de voturi trecute ca fiind anulate care vor urma să fie reverificate, atât voturi exprimate, cât și voturi nule”, a susținut acesta.

Terheș: „Văd mulți simpatizanți ai USR, unul dintre ei Cristian Tudor Popescu”

Terheș a fost răspuns întrebărilor despre Ciolacu și dacă a avut un motiv ascuns pentru cererea sa, iar acesta a afirmat că „Curtea nu poate să spună că Ciolacu intră în turul 2, nu. Se refac alegerile, asta spune legea.”

Candidatul Partidului Național Conservator Român consideră că USR și Elena Lasconi au fraudat primul tur al alegerilor prezidențiale, astfel dorește renumărarea voturilor. El a vorbit și despre afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu.

„Din păcate, ceea ce am reușit să dovedesc în fața Constituției este că USR-ul și doamna Lasconi a comis o potențială fraudă care poate să schimbe ordinea finaliștilor din primul tur de scutirn. În aceste condiții, dacă după renumărare se va dovedi că doamna Lasconi va avea mai puține voturi, votul se va relua.

Văd mulți simpatizanți ai USR, unul dintre ei Cristian Tudor Popescu, care aproape că a făcut infarct când am făcut această cerere, urlând că de ce nu m-am luat și de domnul Georgescu. Eu ce am spus și am arătat Curții este că aceste alegeri din primul tur au fost fraudate de către doamna Lasconi. De ce n-ar dori să aibă loc în România alegeri corect? Cine se clasează pe locul 1 și locul 2, acela să fie câștigător. Sper ca ce s-a întâmplat să deschidă ochii românilor”, a spus acesta.

De asemenea, el a discutat și despre AUR și George Siminon „Pentru că vorbim de folosire, mai vreau să abordăm un subiect cu privire la impostorul de AUR: George Simion. Am văzut o postare în care mă acuza în fel și chip. Uitați-vă la voturi și veți vedea că au obținut mai puține voturi pe persoană fizică”, a mai adăugat Terheș, conform Realitatea.net