Georgescu a devenit „Mesia” pentru că folosește metafore pe care nu le înțelege nimeni

Cristian Sima susține că îl cunoaște foarte bine pe Călin Georgescu deoarece au fost colegi de cameră în armată și recunoaște că a stat foarte mult de vorbă cu el în perioada respectivă, mai exact în 1980.

Cristian Sima, dezvăluiri despre Călin Georgescu

Călin Georgescu este candidatul care a părut din „negura internetului” la alegerile prezidențiale, câștigând primul tur detașat. Acest personaj se pare că are un trecut destul de complex și controversat, iar Cristian Sima face câteva dezvăluiri de pe vremea când erau în armată. Sima spune că „din spuma mărilor, s-a născut Călin Georgescu”.

Cristian Sima: „Duminică am votat și așa cum multe ziare și televiziuni spun, ne-am cutremurat. Am avut de ales între un număr destul de mare de candidați, toți cu IQ-ul sub mediu, iar lumea s-a săturat. Iată că, din spuma mărilor, s-a născut Călin Georgescu. Toată lumea este impresionată de această explozie de simpatie, care s-a încununat cu câștigarea, practic, a primului tur al alegerilor. Toată lumea îl face legionar, pro-rus. Să vă spun ceva, eu cunosc personajul din 1980”.

Călin Georgescu a făcut armata la Buzău

Cristian Sima a mai relatat că „personajul Călin Georgescu, pe care l-am invitat în această emisiune, a făcut armata la Buzău, împreună cu mine. Pe vremea aia, știți foarte bine, cine intra la facultate, făcea armata cu termen redus, de nouă luni. Călin Georgescu a dormit în patul de lângă mine, timp de nouă luni de zile.

Am vorbit foarte mult cu el. Credeți că era vreun legionar, eu nu cred că în momentul ăla știa ceva despre legionari și vă spun sigur, pentru că, în momentul când am făcut o aluzie că nu aș avea nicio legătură cu Horia Sima, m-a întrebat cine este Horia Sima.

Călin Georgescu „era comunist, foarte comunist

Cristian Sima spune că la acea vreme „Nu știa nici de Zelea Codreanu pe vremea aia, nici de Ogăranu, de nimeni. Dar era comunist, foarte comunist. Era unul care respecta regulile, noi ne mai răzvrăteam, ne certam cu ofițerii. Nu eram înrolați în sistemul comunist. Armata era o chestie criminală, în care personalitatea fiecăruia trebuia călcată în picioare”.

Mai mult, Cristian Sima, unul dintre primii investitori locali care a deschis o firma de brokeraj dedicate pietelor internationale, spune că Georgescu vine dintr-o familie de intelectuali, tata era profesor la Agronomie, iar mama, surprinzător, în anii ’60, a fost și pe vremea lui Dej, și pe vremea lui Ceaușescu, secretar al ministrului Agriculturii.

Ce era ciudat, spune Sima, „că tatăl lui nu era membru de partid, iar mama sa era membră de partid. După care, brusc, când a terminat facultatea, l-am văzut de puține ori de când am terminat armata, a plecat la studii sau la ceva specializări, în Occident”.

Cristian Sima spune că Gerogescu era un privilegiat în perioada comunistă

Cristian Sima a mai subliniat că în anii ’86 și ’90, „dacă nu aveai tata minim general de securitate, nu treceai granița. Sau dacă tata nu era ceva important în Partidul Comunist Român. Eu am cerut pașapoarte non-stop și nu mi-au dat. Iar dacă cumva îți dădeau, cum mi-au dat în ’85, ideea era să te tenteze să rămâi, apoi să te racoleze, să le dai informații statului român”.

Sima mai spune că nu știe nimic despre „legăturile lui Georgescu cu Securitatea, dar ce pot să vă spun este că a fost dintotdeauna un birocrat, și în comunism, și după, și nu a avut niciun fel de afacere și nu a lucrat decât la instituții de stat”.

De ce a prins la public? Folosește metafore pe care nu le înțelege nimeni

Cristian Sima a explicat, de asemenea, cum a fost posibil ca „acest personaj să devină un fel de Mesia”. În opnia sa, „e foarte simplu. Vorbește banal, cu câteva metafore pe care nu le înțelege nimeni, nici nu prea ai ce să înțelegi, și vă spune așa: „Patriotism este legătura cu Dumnezeu”.

La final, Sima spune că „Patriot este ce care îi iubește pe ai lui. Naționalist, așa cum este Călin Georgescu, este cel care îi iubește pe-ai lui, dar îi și urăște pe ceilalți”, scrie capital.ro.