Cristi Tănase: N-am căzut în nicio patimă. Ce spune despre imaginile din fața ușii

Cristi Tănase a explicat că a ieșit la un „șpriț”, iar când s-a întors acasă, soția sa nu a răspuns la ușă, motiv pentru care s-a așezat pe scări pentru a se odihni.

Fostul căpitan al FCSB a precizat că întreaga scenă a durat doar câteva minute, până când soția lui i-a deschis ușa, și că nu a stat pe scări întreaga noapte.

Cristi Tănase spune că își lucrează la dinți și de aceea îi lipsea unul

„Ce să se întâmple? Am fost la un spriț, m-am dus acasă și nu răspundea nevastă-mea. M-am pus jos să aștept să mi se deschidă ușa. Am niște dinți provizorii în gură și îmi căzuse un dinte. Și de la gingie, fiind sensibilă, mi-au curs câteva picături de sânge.

(n.r. – Cine te-a filmat?) Portarul ăla de acolo, oamenii ăia. Chiar nu îmi vine să cred. Cred că am stat vreo 3-4 minute, nu exagerez. Atât, până să mi se deschidă ușa de la casă. Și după am intrat în casă”, a spus fostul căpitan al FCSB.

Cristi Tănase a mai spus că multă lume i-a scris apoi pentru a se asigura că e bine, însă spune că nu consideră că prin gestul lui a făcut rău cuiva.

Ce spune fostul fotbalist despre consumul de droguri

După ce a fost întrebat dacă se droghează, Cristi Tănase s-a arătat deranjat de întrebare și a subliniat că de când s-a lăsat de fotbal nu mai credea că o să mai apară în fiecare zi la televizor.

Potrivit fostului căpitan al FCSB, anumiți oameni vor să-i facă rău, deși nu au nimic de câștigat de pe urma lui.

„Ce treabă mai are ce fac eu? Nu înțeleg lucrurile astea și ce vor să facă oamenii ăștia. Vor să facă rău? Cu ce îi ajută? Nu înțeleg oamenii care vor să facă rău sau să denigreze pe cineva. De ce? Pentru ce? Nu câștigă nimic. Măcar dacă câștigau bani. Dacă ar fi câștigat bani, înțelegeam”, a declarat Cristi Tănase.

Cristi Tănase recunoaște că era băut, dar că nu e dependent de alcool

Fostul fotbalist a fost întrebat și dacă a căzut în patima alcoolului, însă spune că totul e o invenție și că, și el, la fel ca fiecare om, mai bea uneori.

„Merg și eu la un spriț, la un grătar. Ne îmbătăm și noi pe la 12-1 noaptea… N-am căzut în nicio patimă. Ideea e că vând eu prea bine și orice fac, și dacă trec pe roșu, gata, Mamă, ce a făcut ăla, trebuie să îl amendăm. Nu știu de ce s-a ajuns aici. Nu am deranjat pe nimeni și nu am supărat pe nimeni.

Și voi beți. Toată lumea bea. Vă știu și pe voi, că am stat și eu pe lângă ziariști și toată lumea știe că sprițul e frumos. Până la o anumită limită. Nu e ok să depășești limita. Dar acum să spună lumea că Mama, ce am făcut. Cu ce am deranjat? Eram amețit. Recunosc. Eram băut, amețit, stăteam jos acolo, ca după o seară de spriț”, a transmis Cristi Tănase pentru Fanatik.