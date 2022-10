Ce trebuie să știe persoanele care au această grupă de sânge

Persoanele cu grupa de sânge A au un risc cu 16% mai mare de accident vascular cerebral cu debut precoce (EOS) decât cele cu alte grupe de sânge, arată un nou studiu.

În schimb, rezultatele unei meta-analize a aproape 17.000 de cazuri de accident vascular cerebral ischemic la adulți cu vârsta mai mică de 60 de ani au arătat că a avea grupa de sânge O reduce riscul de EOS cu 12%.

În plus, asocierile cu riscul au fost semnificativ mai puternice în cazul EOS decât în cazul celor cu accident vascular cerebral cu debut tardiv (LOS), ceea ce indică un rol mai puternic al factorilor protrombotici la pacienții mai tineri, notează cercetătorii.

„Ceea ce ne spune acest lucru este că poate ceea ce te face susceptibil la un accident vascular cerebral ca adult tânăr este grupa de sânge, care îți oferă într-adevăr un risc mult mai mare de coagulare și de accident vascular cerebral în comparație cu un debut mai târziu”, a declarat, pentru Medscape Medical News, Braxton Mitchell, co-investigator, profesor de medicină și epidemiologie și sănătate publică la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland, Baltimore.

Grupa de sânge și accidentul vascular cerebral

Studiul de asociere la nivel de genom (GWAS) a fost realizat în cadrul Genetics of Early Onset Ischemic Stroke Consortium, o colaborare a 48 de studii diferite din America de Nord, Europa, Japonia, Pakistan și Australia. Acesta a evaluat accidentul vascular cerebral ischemic cu debut precoce la pacienții cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani.

Cercetătorii au inclus date de la 16.927 de pacienți cu accident vascular cerebral. Dintre aceștia, 5825 au avut un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani, definit ca fiind cu debut precoce. Rezultatele GWAS au fost, de asemenea, examinate pentru aproape 600.000 de persoane fără accident vascular cerebral.

Rezultatele au arătat că două variante genetice legate de grupele de sânge A și O au apărut ca fiind foarte asociate cu riscul de accident vascular cerebral precoce.

Cercetătorii au constatat că efectele protectoare ale tipului O au fost semnificativ mai puternice cu EOS față de LOS (odds ratio [OR], 0,88 vs 0,96, respectiv; P = 0,001). De asemenea, asocierea dintre tipul A și riscul crescut de EOS a fost semnificativ mai puternică decât cea constatată la LOS (OR, 1,16 vs 1,05; P = 0,005).

Folosind scoruri de risc poligenic, cercetătorii au constatat, de asemenea, că riscul genetic mai mare pentru tromboembolism venos, o altă afecțiune protrombotică, a fost mai puternic asociat cu EOS comparativ cu LOS (P = 0,008).

Studii anterioare au arătat o legătură între riscul de accident vascular cerebral și variantele genei ABO, care determină grupa sanguină. Noua analiză sugerează că variantele genelor de tip A și O reprezintă aproape toate cele legate genetic de accidentul vascular cerebral precoce, notează cercetătorii.

În timp ce constatările indică grupa de sânge ca factor de risc pentru accidentul vascular cerebral la persoanele tinere, Mitchell avertizează că „în acest moment, grupa de sânge nu are implicații pentru îngrijirea preventivă”.