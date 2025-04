Sport Chivu, mulțumit de prestația lui Ondrejka: Ne-a ajutat mult defensiv, dar și ofensiv







Cristi Chivu, antrenorul echipei Parma, a oferit câteva explicații după obținerea unui nou rezultat bun în lupta pentru evitarea retrogradării din Serie A, remizând 2-2 cu Lazio pe stadionul „Olimpico” din Roma.

Cristi Chivu: Am meritat fix rezultatul final

Echipa sa a început meciul într-un mod spectaculos, Jacob Ondrejka reușind să deschidă scorul în minutul 2. Tot Ondrejka a mărit avantajul chiar în primele momente ale reprizei secunde.

Cristi Chivu și-a arătat mulțumirea față de atitudinea echipei după remiza cu Lazio, subliniind că rezultatul este meritat și că echipa a avut un parcurs bun în această lună.

„Nu regretăm rezultatul acestei partide, am meritat fix rezultatul final. Zâmbesc pentru că am văzut o echipă cu nerv în vestiar și mă bucur să văd o echipă ca Parma, care vine pe Olimpico și trece peste o lună aprilie în care am întâlnit adversari cu adevărat puternici, obținând 6 puncte, nu am pierdut niciodată și azi puteam chiar să câștigăm.

Lazio oricând îți poate da 2 goluri, mai ales când intră pe teren un anume Pedro, care e un adevărat star, în ciuda vârstei pe care o are. Mergem mai departe. Sunt fericit pentru Ondrejka și pentru munca pe care o depune, abia a ajuns și a punctat deja de trei ori”, a punctat Cristi Chivu.

Chivu, despre Ondrejka: Ne-a dat o mână serioasă de ajutor

De asemenea, a lăudat prestația lui Ondrejka, care, deși este în postura de nou-venit, a marcat deja de trei ori și s-a remarcat prin implicare atât defensivă, cât și ofensivă. Totodată, a recunoscut lipsa de fluiditate în jocul de pase în prima repriză, susținând că intenția sa a fost ca echipa să fie mult mai combinativă în partea secundă.

„Drumul e lung, mai are mult de muncit, însă se observă calitatea pe care o are. Știe să facă anumite lucruri, iar astăzi ne-a dat o mână serioasă de ajutor

Ne-a lipsit jocul de pase în prima repriză. În cea de-a doua, ne-am propus să pasăm mai mult în jumătatea adversă, însă Ondrejka, chiar dacă s-a născut extremă, caută să intre mereu în centru, să joace între linii. Ne-a ajutat mult defensiv, dar și ofensiv”, a mai spus antrenorul Parmei, potrivit gsp.ro.