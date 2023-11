Cristi Balaj îl apără pe Neluțu Varga. Neagă legătura CFR Cluj cu Clanul Caran

Cristi Balaj a reluat aceeași idee transmisă anterior de Neluțu Varga, punctând că patronul CFR Cluj nu are nicio legătură cu interlopii din Clanul Caran.

Potrivit acestuia, totul e o campanie dusă de presă pentru a face trafic.

Cristi Balaj îi ia apărarea lui Neluțu Varga în scandalul Clanului Caranilor

Membrii din Clanul Caranilor se confruntă cu acuzații într-un dosar în care se estimează o pagubă de opt milioane de dolari. În acest dosar, forțele speciale au desfășurat mai multe percheziții și rețineri în dimineața zilei de vineri.

Cristi Balaj a negat și afirmația că cei care conduc această grupare de interlopi au fost prezenți la mai multe partide de pe stadion.

„Nu i-am văzut pe acești interlopi la meciuri. Am citit articolele, care au preluat informațiile despre domnul Varga de la o televiziune. Nu știu ce are acea televiziune cu dânsul. Mă rog… Am fost surprins de ce am citit. Titlurile nu aveau nimic în comun cu respectivul conținut.

Nicidecum nu i-am văzut la meciuri. Problema e sensibilă și tristă, dar ce am citit, ca titlu nu avea nimic în comun cu conținutul. Din dorința de a avea trafic, transformăm subiecte care nu au legatura cu realitatea”, a declarat Cristi Balaj în emisiunea Playsport Live.

Neluțu Varga, despre presupusa legătură cu interlopii din Clanul Caranilor

În urma acuzațiilor conform cărora Nelu Varga ar finanța clanul interlop care provoacă neliniște în România, iar frații Răducanu Costel, Emil și Aurel ar avea legături cu clubul CFR Cluj, milionarul care susține financiar gruparea din Gruia a venit cu o reacție vehementă.

Conform declarației sale, prima întâlnire cu liderii Clanului Caran a avut loc la un meci al fostei campioane a României.

Cea de-a doua întâlnire a avut loc în cadrul ultimei petreceri organizate de echipa din Gruia, în momentul în care aceștia au câștigat titlul.

Cu toate acestea, legătura dintre ei nu e legată de business.

„Asist dezgustat la o adevărată campanie de denigrare pornită împotriva mea, care nu înseamnă decât minciuni, minciuni, minciuni! Dacă vreți, vă mai spun încă o dată, apăsat, cuvântul minciună.

Asta ca să înțelegeți că tot ce s-a scris în ultimele 24 de ore despre presupusa mea implicare alături de Clanul Caranilor în afacerile acestora, de la cap la coadă, nu sunt decât invenții de presă, menite să crească traficul și bineînțeles să aducă audiență, dar o audiență mințită fără niciun fel de scrupule!

O declar oficial: nu am nicio legătură de business cu cei care fac parte din Clanul Caranilor. Nu suntem prieteni de familie, nu suntem în relații astfel încât să ieșim în mod săptămânal la petreceri sau să stăm împreună”.

CFR Cluj, probleme de lot, anunță Cristi Balaj

După ce i-a luat apărarea lui Varga, Cristi Balaj a mai dezvăluit că CFR Cluj are mari probleme de lot pentru că mulți jucători sunt accidentați.

Gruparea din Gruia va înfrunta UTA Arad etapa aceasta.

CFR ocupă poziția secundă în clasament, la o diferență de trei puncte față de liderul FCSB. Prin obținerea unei victorii, CFR ar avea oportunitatea de a se apropia la egalitate la puncte cu vicecampioana.