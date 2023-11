CFR Cluj, învinsă de Hermannstadt. Echipa din Gruia ratează șansa de-a deveni lideră

FC Hermannstadt a încheiat turul Superligii de fotbal pe locul al patrulea, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în ultimul meci din etapa a 15-a.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Cristian Neguţ (61), fost jucător la CFR, cu un şut din marginea careului.

CFR Cluj putea să devină lideră în Liga I

Sibienii au ajuns la 11 etape consecutive fără înfrângere, 3 victorii şi 8 egaluri. CFR are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri şi un eşec.

AFC Hermannstadt – FC CFR 1907 Cluj 1-0 (0-0), Stadion Municipal – Sibiu

A marcat: Cristian Neguţ (61).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Florian Alexandru Vişan (Galaţi)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) – CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) – LPF

sursa: Agerpres

În clasamentul Ligii I, lideră este FCSB, cu un total de 31 de puncte, după 15 etape. Urmează CFR Cluj, cu 30, și Rapid cu 29.

„Din păcate, a fost un examen important pe care l-am picat. Campionatul e lung, dar în acest moment suntem triști, a fost un meci important și noi n-am arătat bine. Am avut o posesie bună a mingii, dar nu am fost incisivi și concreți în fața porții”. A spus Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR.

Deziluzia antrenorului Andrea Mandorlini

Italianul a recunoscut că echipa sa a dat-o în bară într-un meci foarte important, la finalul turului, într-un moment în care putea să urce pe prima poziție a clasamentului.

„Din păcate, nu am fost periculoși. Am puține lucruri de spus. Pentru cât am avut posesia, n-am fost suficient de periculoși. Acest meci nu trebuia pierdut.

Am picat un examen important, inclusiv eu. Putem vorbi mult despre acest meci. Voiam să fim pe primul loc. Era important să nu facem un pas greșit, dar din păcate am făcut-o”. A conchis Mandorlin, conform Digi Sport.