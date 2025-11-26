Cris-Tim Family Holding debutează la Bursa de Valori București și devine prima companie antreprenorială de anvergură din industria alimentară care ajunge la cota Pieței Reglementate
- Dragoș Lefterescu
- 26 noiembrie 2025, 14:47
Acțiunile Cris-Tim Family Holding au debutat pe data de 26 noiembrie pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul bursier CFH.
Cris-Tim Family Holding, prima companie din industria alimentară listată pe piața principală la BVB
Cris-Tim devine prima companie din sectorul industriei alimentare listată pe piața principală a BVB, aceasta fiind una dintre cele mai reprezentative afaceri antreprenoriale din România care ajunge la cota Bursei.
Cris-Tim Family Holding a derulat în perioada 17-29 octombrie 2025 o ofertă publică inițială (IPO) în valoare de 454,35 milioane lei (89,3 milioane euro).
În urma ofertei, Cris-Tim a beneficiat de o infuzie efectivă de capital de 397,5 milioane lei, care urmează să contribuie la finanțarea planurilor ambițioase de investiții ale companiei pentru perioada 2025-2030.
Free-float-ul companiei este de 34,48% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la prețul de execuție al IPO de 16,5 lei/acțiune este de 1,33 miliarde lei (261,3 milioane euro).
Oferta a consemnat o cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali.
Tranșa investitorilor de retail a înregistrat o subscriere record pentru piața locală de capital - de 42 de ori, respectiv de 32 de ori după realocarea a 5% din tranșa investitorilor instituționali.
Acțiunile companiei pot fi tranzacționate la BVB prin intermediul brokerilor autorizați. Lista acestora este disponibilă AICI.
Cris-Tim Family Holding (CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România
Cris-Tim Family Holding (CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, a debutat astăzi, 26 noiembrie 2025, la Bursa de Valori București (BVB), după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 454,35 milioane de lei.
Cris-Tim Family Holding devine astfel prima companie antreprenorială românească care ajunge să fie listată pe piața reglementată a BVB în urma unei tranzacții de referință pentru piața de capital din România care a implicat Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cei mai reprezentativi investitori instuționali români activi la bursa locală, precum și un număr de peste 8.000 investitori retail.
Oferta publică inițială a avut loc în perioada 17 – 29 octombrie 2025, iar fondurile atrase de la investitorii instituționali și de retail urmează să fie folosite în proporție de peste 87% pentru susținerea planurilor de dezvoltare și investiții ale Cris-Tim.
Infuzie de capital de 397,5 milioane de lei
Compania beneficiază, astfel, în urma tranzacției de o infuzie de capital de 397,5 milioane lei, constituită din două componente: majorarea de capital în cuantum de 91,5 milioane lei și rambursarea de către acționarul vânzător Rangeglow Limited către Cris-Tim Family Holding a unei sume de 306 milioane lei, reprezentând închiderea unor împrumuturi intra-grup acordate de companie în ultimii ani, detaliile aferente fiind prezentate în secțiunile dedicate ale Prospectului.
Acțiunile companiei se tranzacționează la BVB sub simbolul bursier CFH, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de realizare al ofertei publice de 16,5 lei/acțiune este de 1,33 miliarde lei (261,3 milioane euro). Free-float-ul Cris-Tim Family Holding în urma IPO este de 34,48% din capitalul social.
Antreprenorii fondatori ai companiei, Radu și Cristina Timiș, continuă să dețină 65,49% din acționariat, prin Rangeglow Limited. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și Fondul de Pensii Administrat Privat NN au devenit acționari ai companiei cu dețineri de 5,01%, respectiv 7,61%. De asemenea, alți investitori instituționali locali din rândul fondurilor de pensii obligatorii și facultative, precum și al fondurilor deschise de investiții, au subscris în cadrul ofertei publice inițiale.
