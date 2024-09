Crime în serie sub control judiciar

Două asasinate au îngrozit opinia publică. Comise cu o cruzime de nedescris, și puse la cale cu minuțiozitate de o minte perfidă. Asemenea unui păianjen, criminalul țesea o plasă în jurul victimelor pe care apoi le ucidea. Amănunte, unele îngrozitoare, altele năucitoare, ies zi de zi la iveală, pe măsură ce ancheta înaintează, încercând să facă lumină asupra activității infracționale a unui criminal în serie.

Nicolae Mitrea, zis Șacalul, avea un veritabil teren de vânătoare și un modus operandi minuțios pus la cale, care dovedește, fară putință de tăgadă, premeditarea.

Sacalul începea vânătoarea pe rețelele de socializare. Mai exact, pe site-urile specializate unde escortele își prezentau ofertele. Le alegea pe cele de lux, pentru că aveau bani. Șacalul este un infractor din categoria celor care nu dau lovituri mărunte. Nu sparg locuințe sau fură portofele. Ci țintesc să obțină bani mulți, dintr-o singura infracțiune. De regulă, aceasta este foarte gravă.

Două sunt întrebările esențiale care se nasc în urma acestui caz, după părerea mea, patologic, a cărui rezolvare completă este încă departe.

Prima întrebare: Puteau fi evitate cele două asasinate? Puteau cele doua tinere să fie acum în viață?

Răspunsul este categoric, DA. Cu o singura condiție: un milițian să-și fi făcut treaba pentru care este plătit generos din banii noștri și iese la pensie de tânăr cu o pensie specială mai mult decât îndestulătoare.

Șacalul se afla sub control judiciar, măsură restrictivă stabilită de tribunalul Tulcea, pentru infracțiunile pe care le comisese, furt de mașini și conducere fară permis.

De ce doar control judiciar pentru un individ care are în spate un istoric lung de infracțiuni

Acest control judiciar obligă pe cel căruia i se aplică să se prezinte la secția de politie perioadic, unde să fie verificat de un poitist care îl avea în evidență.

În cazul nostru, de Șacalul s-a ocupat un milițian. Căruia nu i-a pasat că infractorul de care trebuia să se ocupe, pur și simplu comitea, in continuare, infractiuni. Aici nu mai este vorba de eterna scuză cu lipsa de personal, pe care o invocă șefii din MAI. Nu mai este vorba nici despre lipsa dotărilor corespunzătoare. Este vorba despre indolență, despre nesimțire, despre lipsa completă de profesionalism. Și toate pe banii noștri.

Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, s-a trezit abia acum să ceară un raport despre dispariția celor două femei. În loc să fi luat imediat măsura dării afara din rândurile polițiștilor a milițianului indolent și nesimțit. Prin delăsarea sa, milițianul acesta este, practic, și el, complice la crimele pe care Șacalul le-a comis, și care, eu cred că nu sunt singurele.

De mai bine de o săptămână de când s-a descoperit cel de-al doilea cadavru, toată lumea fierbe. Doar Predoiu mai are nevoie de ceva date, de vreo anchetă internă, când lucrurile sunt simple și limpezi.

De mai bine de o lună de zile, Șacalul se mutase în Năvodari. De ce alte argumente, de ce alte date mai are nevoie Predoiu ca să-l dea afară pe milițian! Ce alte argumente, ce alte date mai are nevoie Parchetul pentru a-l acuza pe milițian cel puțin de neglijență în serviciu, cu consecinte deosebit de grave. Pentru că, eu personal consider, ca simplu justițiabil, că din punct de vedere moral, milițianul împotriva căruia până acum nu s-a luat niciun fel de măsură, este complice la crime cu Șacalul.

Cea de-a doua întrebare gravă vizează tot profesionalismul altor milițieni, de data asta, din județul Constanța

Să o spunem foarte clar: dosarul cu Denisa, victimă din Timișoara, al cărui trup a fost găsit intre localitățile Mihai Viteazi și Sinoe, sfâșiat de șacali, fusese închis. Alti milițieni, la fel de calificați ca și cel care îl avea sub supraveghere pe Șacalul, la fel de nesimțiți, de indolenți, de lipsiți de profesionalism, închiseseră dosarul cu un verdict care îi scutea să-și mai bata capul să-și mai facă meseria pentru care iau leafa: victima a fost atacată de animalele sălbatice și omorâtă de șacali. Deci nici vorba despre crimă. Deci nici vorba de a-și pune o întrebare simpla: cum ajunsese victima pe acel camp, intre doua localități aflate la aproape 12 km distantă una de cealaltă. Mai ales că era clar că nu este din zonă, pentru că nici din Sinoe, nici din Mihai Viteazu, nu se reclamase dispariția vreunei femei.

Chiar nimănui din Miliția Constanta nu i-a trecut prin cap această întrebare simplă: cum o femeie străină se plimba pur și simplu pe câmp, să se lase pradă animalelor sălbatice! Cu ce ajunsese acolo, pentru că nu fusese descoperită nicio mașină abandonată prin apropiere, iar cantonierul de la bariera căii ferate care intersectează drumul, nu o văzuse trecand pe jos, deși, obligatoriu, pentru a ajunge în locul unde a fost găsită, trebuia să treacă și pe lângă canton.

Și încă un amănunt care arată nesimțirea, indolenta și lipsa de profesionalism a milițienilor din Constanța. Conform declarațiilor primilor martori care au văzut victima pe camp și au sunat la 112, corpul era învelit în material textil. Unii spun că era o pătură, alții, o pilotă. Dar asta are mai puțină importantă. Au închis dosarul fară să se întrebe cum de o femeie tânără umbla singură pe un câmp pustiu, înfășurată într-o pătură.

A fost nevoie de întâmplare, accidentul în care a fost implicat Șacalul la ora 3 dimineața, tot pe drumul dintre Sinoe și Mihai Viteazu, și venirea unui polițist profesionist de la București pentru a se face legătură între cele 2 victime, a se redeschide dosarele și a se face o anchetă care să stabilească dacă Șacalul nu a avut și alte victime. De aceea cred că măsurile prin care se despart milițienii de polițiști, trebuie să fie rapide și ferme.

Fără a mai aștepta tot felul de date și rapoarte, pentru că nesimțirea, indolența și lipsa de profesionalism a milițienilor costă vieți omenești.