Alertă de război la Tokyo. Avioanele de vânătoare au fost ridicate în aer

Japonia. Alertă derăzboi la Tokyo, după ce două avioane rusești au fost depistate în vecinătatea spațiului aerian al țării. Armata niponă și-a ridicat avioanele de vânătoare pentru a răspunde provocării.

Japonia şi-a ridicat avioanele de luptă după ce două aparate de patrulare rusești au fost detectate zburând în cerc în jurul ţării. Ministerul Apărării de la Tojyo a precizat că cele două avioane nu au încălcat spațiul aerian japonez.

Avioanele militare din Rusia au patrulat și în trecut în vecinătatea spațiului aerian japonez, fără autorizație. Ultima dată s-a întâmplat în anul 2019, conform unui oficial al Ministerului Apărării. Și la acel moment, armata japoneză a intrat în alertă, mai ales că avioanele rusești au pătruns în spațiul aerian al țării.

De această dată a fost vorba despre două avioane ruseşti Tu-142 care au zburat din marea dintre Japonia şi Coreea de Sud spre regiunea sudică Okinawa. Autoritățile militare de la Tokyo au dat detalii legate de traseul celor două avioane. Acestea au zburat, apoi, spre nord, deasupra Oceanului Pacific, spre nordul insulei Hokkaido. Ruta de zbor a avioanelor rusești a pus în alertă Forțele aeriene japoneze.

Potrivit sursei citate, avioanele ruseşti au survolat, de asemenea, Insulele Kurile, cunoscute în Japonia sub numele de „Teritoriile Nordului”. Aceste teritorii sunt parte a unei dispute teritoriale dintre cele două state. Rusia a ocupat arhipelagul strategic, situat la nord de Hokkaido în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. În prezente în Insulele Kurile se află o formație militară rusească.

