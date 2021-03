Crima dublă de la Onești a stârnit reacții vehemente la adresa autorităților. Care au acționat cu greu și ineficient. Astfel încât doi bărbați au fost omorâți de criminalul în vârstă de 68 de ani. Prezent la locul cu pricina, fratele uneia dintre victime a vorbit despre momentele intervenției. Și a remarcat că polițiștii au fost ezitanți și nepregătiți.

Primul apel la 112 a fost făcut la 11.57. Primul echipaj de poliție a ajuns după 8 minute. Dar negociatorul poliției a sosit în jurul orei 14.30.

„Nu am fost lăsat să văd cum negociază. Mi-a zis să nu mă vadă fratele meu, ca să nu facă vreo criză. Stai liniștit, situația este sub control. Asta mi-au spus. Criminalul înjura de la balcon. Se înțelegeau greu cu el. Eu am aflat de la un coleg de muncă de-al lor. Am venit repede cu mașina. Erau polițiști în civil, multe echipaje. Cei care au intervenit erau la vreo 4-5 scăr ide bloc distanță. Ei au ajuns pe la 3 și ceva, trupele speciale. Se pregăteau lent, nu se grăbeau. Nu aveau nimic în mână, și-au pus cagulele și căștile.” A povestit ruda uneia dintre victime la Antena 3.

Crima de la Onești, mărturiile unuia dintre martori

„S-a auzit un strigăt la moment dat și au intervenit. Doi s-au întors din drum. Ia berbecul, ia scutul, a strigat unul dintre ei. Mă gândeam că, dacă sunt trupe speciale, sunt pregătite. Am înțeles că și soția era în apartament. Se poate cronometra pe filmări. După intervenție, toți au încercat să se ferească de mine. Cu doi polițiști am vorbit și au spus că nu îmi spun nimic. Nici acum nu mi-a zis nimeni nimic.” A mai povestit fratele unuia dintre cei doi muncitori omorâți.

Apartamentul fusese pierdut în instanță. Nevasta criminalului delapidase fonduri

„Am crezut că sunt profesioniști. Să își facă datoria. Erau prea calmi, unul a spus la un moment dat celor care erau mai agitațp să nu se mai agite. Fratele meu era electrician în Combinatul Chimic de la Borzești. Nevasta agresorului a delapidat niște fonduri de la Combinat, care a câștigat apartamentul în instanță… Eu nu mai am nicio așteptare. Nu stai cu berbecul în portbagaj…” A mai afirmat bărbatul.