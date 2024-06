Crimă cu sânge rece în Moscova, în plină zi. Gloanțele au zburat în toate direcțiile

Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc în cursul zilei de joi într-un cartier din Moscova, acolo unde un bărbat a fost ucis cu sânge rece, ziua în amiaza mare.

Din înregistrările video se poate observa cum un bărbat înarmat trage și îl ucide pe altul, fără ezitare, după care se apropie de victimă pentru a se asigura că nu mai trăiește și trage alte focuri de armă.

Întâmplarea a fost pusă de autoritățile ruse în seama unei reglări de conturi ale unor grupări mafiote.

Ulterior, individul care a comis atacul a încercat să fugă și chiar a deschis focul asupra poliției, dar a fost rănit în final în schimbul de focuri și apoi arestat de forțele de ordine.

Departamentul pentru Investigații al Federației Ruse (TFR) a confirmat că suspectul implicat în crimă în vestul Moscovei a fost identificat, dar a suferit răni în timpul operațiunii de arestare.

„Inculpatul a fost reținut. El se opunea arestării”, au declarat procurorii.

O persoană necunoscută „a tras intenționat mai multe focuri asupra bărbatului dintr-o armă de foc și a fugit”, au mai transmis aceștia.

Departamentul local al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia a anunțat că Poliția a reușit să localizeze suspectul în mai puțin de trei ore de la comiterea faptei.

