Nici drumul spre sine sau drumul spre Everest nu e tocmai ușor, însă drumul până la rapsodul de manele Florin Salam s-ar putea să fie chiar mai greu. Nu sunt vorbe de clacă și nici vorbe de PR. Este o realitate. Manelistul cere, pentru numai câteva ore, o sumă de care nu dispune chiar orice muritor, așa că dacă vrei să-l aduci la evenimentul tău, trebuie să iei în calcul mai multe aspecte, dar mai ales pe cel financiar.

Pentru câteva ore, artistul cere o sumă colosală, demnă de zei. Ei bine, nu te mai ținem în suspans și îți spunem despre ce sumă este vorba. Pentru numai 4 ore, Florin Salam este plătit, la evenimente, cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro, potrivit informațiilor din presă. Bine, ai o șansă mare de discount în funcție de relațiile pe care le au mirii sau nașii evenimentului tău cu el.

Atenție, însă, căci oamenii de rând nu pot ajunge la Florin Salam nici măcar dacă dețin o asemenea sumă delirantă, căci se pare că nu este suficient. Pentru ca manelistul să cânte la un eveniment, organizatorul sau cineva din familia acestuia trebuie să aibă relații măcar cu un membru al familiei manelistului, căci altfel… este imposibil, potrivit Cancan.ro.

Cum spuneam, drumul spre Everest poate fi mai ușor în anumite contexte, chiar dacă nu te cheamă Alex Găvan. „Am o întrebare grea, cum sună o melodie a rapsodului, dar răspunsul e încă și mai greu. „Ți-l permiți cu adevărat pe Salam la nunta ta?” Aceasta e întrebarea.

Dacă vrei să arunci un ochi în biografia celui care nu prea cântă pentru muritori, iată câteva detalii. Pe numele real Florin Stoian, artistul cântă de mic copil; a avut prima tangență cu muzica la vârsta de patru an, căci e lăutar din tată în fiu. Tatăl și unchiul său au fost lăutari binecunoscuți. În CV-ul său figurează și o colaborare cu celebrul muzician Goran Bregovici, alături de care a scos, în 2011, melodia Hopa Cupa inclusă în albumul „Champagne for the Gypsies” al cântărețului bosniac. Este vicepreședinte în Asociația Artiștilor, Muzicanților și Lăutarilor Romi din România. În decembrie 2005, Stoian a fost declarat manelistul anului.