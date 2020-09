Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai precizat că „Guvernul Orban ne anunță ca austeritatea începută în acest an prin sutele de mii de locuri de muncă pierdute pentru economie se va accentua la anul prin creșterea taxelor, care va lovi în toți români”.

„E clar, avem revenire economică: numai că e în dublu V, de la Werner Iohannis!

Euro a doborât azi un nou record istoric, un gest simbolic pentru guvernarea liberală în care se întâmplă numai lucruri fantastice. Sunt convins că românii care plătesc facturi sau rate lunare la credite apreciază acest nou succes al filozofiei fiscale promovată doar prin istericale.

Dar asta nu este, din păcate, singura veste proastă pentru români. Ministrul care îngroapă sistematic România prin împrumuturi aberante ne spune că în 2021 urmează consolidarea fiscală. Ca să traducem pe șleau, asta inseamnă că, de la anul, liberalii încep majorările de taxe si impozite!

Deci, Guvernul Orban ne anunță ca austeritatea începută în acest an prin sutele de mii de locuri de muncă pierdute pentru economie se va accentua la anul prin creșterea taxelor, care va lovi în toți românii.

Ps: Înteleg că e mare fericire la Guvern fiindcă o mare bancă străină ar fi recomandat

„Buy Romania”: sper că asta nu înseamnă un ok de la Guvernul PNL că pot cumpăra pe nimic companiile din energie si sectorul bancar, adica Hidroelecrica, Romgaz, CEC sau Tarom…”, a scris Marcel Ciolacu, liderul PSD, pe Facebook.

Reacţia liderului PSD vine în contextul în care Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, a anunţat că „revenirea în V a economiei” e o „certitudine”.

Mesajul lui Cîțu

„Revenirea în V a economiei- o certitudine.

Am promis și am livrat.

Am spus că fac totul ca economia să aibă o revenire în V. Astăzi nimeni nu mai neagă acest lucru. Toate datele oficiale, INS și EUROSTAT, confirmă acest scenariu. Nu ne oprim aici.

Aceasta este o lecție clară și usturătoare pentru mulți.

În perioada de criză am reușit această performanță pentru că am injectat lichiditate în economie de la ministerul de finanțe (după 7 luni 27.01 mld lei, 2,55% din PIB, au rămas în mediul economic prin facilitățile fiscale, investiții și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 ) și am crescut masiv investițiile (record după 8 luni -24.7 miliarde lei).

Totul a fost posibil pentru că noi, liberalii, am avut un plan credibil și transparent de administrare a economiei. Am administrat cu prudență și respobnsabilitate finanțele României în cea mai grea perioadă din ultima sută de ani.

După 8 luni de zile, în plina criza economica, cu o creștere a deficitului generată de cheltuieli legate de COVID-19 (6.6 miliarde lei cheltuieli directe) și scăderea veniturilor bugetare, am reușit performanta de a SCĂDEA dobânzile pentru TOT portofoliul cu 0,2 puncte procentuale. O economie de aproape 100 milioane euro.

Vom face totul, că și până acum, ca economia României să fie cât mai puțin afectată de cea mai mare criza economică globală din ultima sută de ani.

Promises made, promises kept”, a scris Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook.