Cresc pensiile în România! PSD și PNL au ajuns la un acord și pentru Guvernul României. Alertă politică

Miercuri, reprezentanții PSD și cei ai PNL au purtat negocieri despre partea economică din viitorul guvern. Printre altele, liderii celor două formațiuni au fost de acord cu o creștere de 11% pentru pensiile din România.

Sorin Grindeanu s-a referit clar la punctul de pensie și a explicat că pensia minimă va fi majorată de la 800 la 1.000 de lei. „Am discutat azi că va fi mărită pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei. Punctul de pensie va crește la 11%. Pentru asta am venit cu propuneri, care vor fi discutate în perioada următoare.

Prima dintre ele ar fi legată de taxarea luxului. Vrei iacht, plătești în plus? Vrei mașini de sute de mii de euro, plătești în plus. Este o intenție, nu o condiție a PSD.

România are cea mai mica rată de colectare la nivelul UE. Trebuie corectată. Colegii noștri de la sud de Dunăre au adus experți și au reușit să aibă o rată de colectare mare.

Va fi reluată lupta pentru combaterea evaziunii

Este nevoie de un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale. Scanerele pe care tot statul român le-a cumpărat zac nefolosite. Nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Sunt câteva propuneri și intenții pe care le-am prezentat interlocutorilor pentru a crește veniturile statului.

A rămas ca în discuțiile ulterioare, azi, mâine, poimâine, să discutăm și despre alocații. Noi am prezentat soluțiile în mare, fără a vorbi despre cote. Era vorba despre politici. Specialiștii ar urma să aplice dacă intenția anunțată de noi ar fi bună în programul de guvernare.

(n.r. – a detaliat subiectele despre majorarea pensiilor și alocațiilor) Există spații de creștere și au fost de acord și colegii de la PNL. Joi este întâlnirea specialiștilor pe muncă și aceste discuții vor fi detaliate. Nu putem să tot împovărăm populația. Trebuie să venim și cu creșteri de venituri, nu doar cu creșteri de prețuri.

Vor fi dublate alocațiile

Legea spune că trebuie să fie dublate alocațiile. Nu avem ce să facem decât să aplicăm legeea. Pe prima citire a execuției bugetare, aceste măriri ale pensiilor și alocațiilor sunt posibile. Suntem aici pentru a găsi soluții.

În această perioadă dificilă, statul trebuie să vină în ajutorul cetățenilor. În ceea ce privește Justiția, nu știu ce s-a agreat. Eu am fost pe partea economică. Întâlnirile pe grupurile de lucru se desfășoară în paralel.

(n.r. – a fost întrebat dacă a transmis conducerea PNL că nu l-ar dori în funcția de premier, pe care a mai ocupat-o) Mă puneți să comentez surse… Nu s-a discutat așa ceva.

Fără Florin Cîțu premier

Noi am spus ceva la care nu am renunțat (n.r. – că este exclusă revenirea lui Florin Cîțu la conducerea Guvernului României). Noi am avut o moțiune de cenzură. Și am spus asta în toate întâlnirile… În discuțiile politice avem mai multe abordări.

Avem și un acord până acum: secretarul general (n.r. – al Guvernului României) din partea PSD, domnul Paul Stănescu. S-au discutat mai multe scenarii, dar până când nu ajungem la un numitor comun, nu putem să anunțăm.

Acum suntem într-un stadiu de negociere. Când ele ajung la un numitor comun, noi putem merge în fața partidului și să spunem ce am făcut. Partidul poate să fie de acord sau nu″, a declarat Sorin Grindeanu.