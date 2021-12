Crăciun de coșmar pentru Cristina Cioran. A ajuns de urgență la spital cu fetița de 4 luni

Cristina Cioran și fetița ai au avut mari probleme chiar în ziua de Crăciun și au ajuns de urgență la spital. Cele două au fost diagnosticate cu coronavirus și sunt internate o unitate medicală din Medgidia. Vedeta TV a devenit mamă în urmă cu patru luni, atunci când a născut prematur.

Cristina Cioran și fiica ei au ajuns de urgență la spital pentru că s-ar fi infectat cu coronavirus

Acum fata Cristinei Cioran s-ar confrunta și cu o gravă insuficientă respiratorie, cel mai probabil după ce a ieșit pozitivă la coronavirus, după cum informează cancan.ro.

După ce a născut, Cristina Cioran a fost externată, iar bebelușul a rămas în spital, fiind ținută sub strictă observație medicală. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Cristina Cioran vorbea despre problemele care au apărut atunci când a fost nevoită să nască prematur.

Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Mari probleme după ce a născut prematur

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, povestea actrița în cadrul emisiunii „La Măruță”.