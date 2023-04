Cozonacii de Paște sunt mai scumpi cu 20 la sută. România a ajuns să exporte zece la sută din producție

Un cozonac de 700 de grame, poate fi cumpărat cu prețuri care încep de la 20 de lei, dar pot ajunge chiar și la 70-80 de lei.

În această perioadă când românii urmează să sărbătorească Paștele, marii producători au produs în jur de șase milioane de cozonaci, mult mai puțin decât la Crăciunul din 2022. Firmele de panificație susțin că au scăzut producția pentru a nu rămâne cu marfa pe stoc, din cauza reducerii consumului.

Cei de la Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase susțin că aproximativ 600.000 de cozonaci vor merge la export.

”Oferta industriei de morărit şi panificaţie este mai mică în perioada Sărbătorilor Pascale faţă de sărbătorile de iarnă, care ţin de la 25 decembrie până la 7 ianuarie. Anul acesta vom scoate pe piaţă până la șase milioane de cozonaci, mai puţin decât anul trecut când depăşeam 7,5 milioane, iar la export, în special în ţările unde există comunităţi mari de români, vor merge în jur de 600.000 de cozonaci, faţă de aproximativ două milioane în perioada Crăciunului. Anul acesta, ca o noutate, vor merge la export dar se vor găsi şi pe piaţa internă cozonacii însiropaţi şi cozonacii cremoşi şi bineînţeles pasca cu brânză. Toate aceste produse sunt făcute după reţete româneşti”, a declarat Aurel Popescu, președintele Rompan.

Prețul pâinii s-a stabilizat

Pentru prima oară în ultimul an, productorii din industria morăritului și panificației anunță că prețul la pâine s-a stabilizat și că nu va exista riscul unor noi majorări.

Motivul este legat de intrarea pe piața românească a unor cantități foarte mari de greu, care provine din Ucraina, la prețuri mult mai mici. Din acest motiv, producătorii și-au putut acoperi o parte din pierderile provocate de majorarea prețurilor la gaze naturale și la electricitate.

”Pe pe piaţa pâinii, preţurile s-au stabilizat şi cred că vor rămâne cam la nivelul acesta până în toamnă, în prezent preţul fiind cu aproximativ 20% mai mare decât anul trecut în aceeaşi perioadă. Influenţa grâului mai ieftin din Ucraina este mică pentru industrie, dar trebuie să vă spun că atunci când a fost 400 de euro tona de grâu, noi nu am putut mări preţurile la pâine la nivelul acela şi am lucrat în pierdere. Acum ne lingem rănile, încercam să recuperăm ce am pierdut şi între timp vedem ce se mai întâmplă cu costurile” , a mai adăugat Aurel Popescu, citat de Agepres.