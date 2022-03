Cove vorbește despre cum l-a influențat Andreea Marin în carieră: „Am învățat de la Andreea ce înseamnă să fii un profesionist adevărat”

Cove a intrat în echipa TVR la vârsta de 25 de ani, unde era mâna dreaptă a moderatoarei Andreea Marin, în cadrul celei mai cunoscute emisiuni ale epocii post-comuniste.

Cove vorbește despre prietena sa, Andreea Marin

„Andreea este fosta mea colegă, prietena mea de-o viață, aș putea spune, ne cunoaștem de destul de multă vreme. Este omul alături de care am lucrat foarte mulți ani, omul alături de care am cunoscut celebritatea”, a transmis Cove, conform Click.ro.

Emisiunea „Surprize, suprize” s-a bucurat de un succes răsunător, dând peste cap audiențele TVR. Prin urmare, nici vedetele emisiunii nu au scăpat de povara celebrității.

„A fost chiar un fenomen, era de ajuns să apari o singură dată în emisiunea <Surprize, surprize>, pentru ca a doua zi să te cunoască lumea pe stradă. Cam toată lumea te cunoștea, eu am rămas șocat de impactul extrem de mare pe care îl avea emisiunea”, își amintește Cove.

Înainte, televiziunea se făcea din plăcere, spune Cove

Cove admite că televiziunea de astăzi a devenit o meserie, nemafiind o pasiune.

„Amândoi eram foarte tineri, am început să facem televiziune nu din dorinta de a deveni vedete, sau celebri, pe vremea aia nu se purta modelul ăsta. Noi făceam televiziune din plăcere, din bucurie. Am întâlnit o echipă extraordinară la <Surprize, surprize”, spune Gabriel Coveșanu.

Grație pasiunii cu care își exercita munca din platou, Cove recunoaște că Andreea Marin l-a influențat în ceea ce privește parcursul propriei sale cariere în televiziune.

„Noi făceam din pasiune toate lucrurile astea și nu am simțit niciodată oboseală, că nu am chef, nu conta, absolut! Eu am învățat de la Andreea ce înseamnă să fii un profesionist adevărat. Andreea este omul alături de care eu aș intra oricând, în orice emisiune în direct. Pot să nu știu nimic, despre ce este vorba, poți să nu-mi spui nimic, dacă ea zice să intrăm impreună, ea știe tot ce trebuie”, transmite prezentatorul TV.

Gabriel Coveșanu are doi băieți mari deja

La vârsta sa de 47 de ani, Cove se mândrește cu familia pe care și-a întemeiat-o împreună cu Florentina Ene, cu care are doi copii, pe Răzvan și pe Bogdan.

„Băieții mei sunt destul de mari. Bogdan a făcut 13 ani, e în faza de pre-adolescență. Cel mic, în vară, face și el 7 ani. Ușor, ușor, intrăm într-o altă etapă a vieții, nu mai suntem atât de micuți și de cocoloșiți”, povestește Cove.

„Ca sfat le-aș da? Să-și urmeze visul, să facă ce își doresc și să-și aleagă o profesie pe care să o facă cu plăcere, cu pasiune. Dacă faci cu pasiune lucrurile, nu o să ți se pară niciodată că e greu!”, conchide prezentatorul TV.

Cove prezintă emisiunea „Flash Monden” la Prima TV, împreună cu Diana Bart, colega sa de platou, înainte fiind gazda emisiunii „Mama mea gătește mai bine”, de la același post de televiziune.