Sport Cosmin Contra, planuri mari pentru încă un sezon la Damac. Fostul selecționer i-a impresionat pe arabi







Cosmin Contra a ajuns la Damac FC în urmă cu un an. Fostul selecționer al României a reușit să îi impresioneze pe arabi, având în vedere că a încheiat sezonul pe locul zece. Astfel, acesta a primit propunerea de a semna un nou contract cu arabii.

Cosmin Contra a semnat un nou contract cu Damac

Rezultatele obținute de fostul selecționer al României i-a determinat pe cei de la Damac să îi ofere încă un an în fruntea echipei.

Cosmin Contra a acceptat propunerea și a semnat deja contractul cu arabii. Astfel, acesta are planuri mari pentru următorul sezon.

„Am prelungit contractul, da. Eu cred că e răsplata muncii de un an. Doar anul ăsta. Tot pe un an. Cel mai bine e un an. Salvarea de la retrogradare e o minune. Sunt la Madrid, în vacanță.”, a spus fostul selecționer al României.

Planuri mari pentru noul sezon

Antrenorul FC Damac a precizat că are noi obiective de îndeplinit pentru următorul sezon, în plus, acesta a subliniat că negocierile cu arabii nu sunt deloc ușoare.

„Acum doar ce-am terminat un campionat foarte complicat în Arabia Saudită, mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte, ceva probleme la echipă. (…) Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci. Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut.”, a mai spus acesta.

Cosmin Contra vrea să meargă la EURO 2024

Fostul selecționer al României intenționează să meargă în Germania pentru a vedea un meci al echipei naționale. Înainte de a semna cu Damac FC, Cosmin Contra a mai antrenat o echipă din Arabia Saudită. Al-Ittihad a pierdut titlul în sezonul 2021-2022.

„Dacă timpul îmi va permite, voi merge în Germania pentru a vedea un meci al echipei naționale, să văd cum stau cu timpul”, a mai spus fostul selecționer.

În luna septembrie, Nicolae Stanciu a semnat cu Damac, după ce antrenorul a insistat pentru acest transfer.