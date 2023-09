Cosette Chichirău vrea să-şi lanseze propriul proiect politic și pune tunurile pe Drulă

Cosette Chichirău se vrea pe contr propriu. Deputatul Cosette Chirchirău a anunțat că-și va crea propriul partid. O face pentru a ”reaprinde spiritul revoluționar”. Chichirău susține că actualul lider Cătălin Drulă a promis partidului că ”va veni cu ranga și a venit cu penseta”.

Eu am crezut în Drulă, am crezut în omul care ieșit cu ranga să facă revoluție în România. Cineva trebuie să ia ranga aia de pe unde s-a pierdut și trebuie să reia lupta. Nu poți să te lupți cu un sistem mafiot în care ambele partide PSD și PNL sunt la putere. Nu poți să te bați cu aceste partide doar trimițând niște comunicate de presă (…) Domnul Drulă ne-a promis ranga și a venit cu penseta. Există în USR acest trend că noi suntem oameni civilizați și noi dăm comunicate civilizate, dar dacă mesajul acela nu are mușchi, atunci nu este auzit de către electorat.

Noi ar fi trebuit să creștem mai mult în sondaje (…) USR nu a crescut, în timp ce AUR a crescut foarte mult. Eu am ieșit din USR pentru a revigora acel spirit revoluționar. Eu nu am ieșit ca să pot candida la Iași, am ieșit pentru că vreau să fac un partid care să se lupte din nou cu sistemul.”, a spus Cosette Chichirău, la Prima News.