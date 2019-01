Cosa Nostra nu moare. Lucia Riina, fiica bossului Cosei Nostra, deschide un restaurant la Paris. Se numeşte chiar „Corleone”

Lucia Riina s-a căsătorit cu Vincenzo Bellomo, un tânăr din Corleone care era reprezentant de produse vinicole şi alimentare. Soţul, care are 44 de ani, fusese în centrul atenţiei investigaţiilor anti-mafia. Cafè-restaurantul parizian, unde Bellomo e ca acasă, are faţada în lemn şi sticlă, cu o draperie verde cu numele şi semnătura autografă pe care Lucia Riina o foloseşte pe tablourile sale. Iese în evidenţă stindardul cu stema oraşului Corleone: un leu agresiv care îmbrăţişează o inimă. În interior, bistroul are un aspect elegant cu lumini difuze, măsuţe de marmură albă, scaune şi divane de lemn cu tapiseria verde închis care aduc aminte de stindardul şi stema din exterior.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Internaţional Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro