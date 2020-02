Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că România a primit rezultatele analizelor efectuate în Italia, iar acestea sunt negative.

În acest sens, precizează Arafat, se opresc căutările pentru persoanele care au intrat în contact cu acest al doilea italian.

Din informațiile primite de la autoritățile italiene, reiese că bărbatul a fost plasat, totuși, în carantină la domiciliu deoarece a călătorit în România alături de un conațional depistat pozitiv cu coronavirus și care se află acum internat într-un spital din Rimini.

„Un aspect pe care vreau să îl subliniez pentru că am fost întrebat despre un al doilea italian care a călătorit cu cazul 0. Astăzi am fost anunțați că persoana nu este confirmată și doar pentru că am călătorit cu pacientul 0 se află în izolare la domiciliu în Italia. Astea sunt informații pe care le-am primit astăzi în Italia și astfel se oprește căutarea lui și a contacților celei de-a doua persoană”, a declarat Raed Arafat.

