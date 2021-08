Cornel Nistorescu, privind înapoi cu mânie. „România a făcut trecerea la prostocrație. Toate reperele sunt pulbere”. VIDEO

Celebrul jurnalist a amintit perioada frenetică din zorii perioadei de după Revoluție, când românii erau motivați de „durerile unei nații. Era ca o înrolare pe front”.

„Proiectul a fost confiscat. Tot prostul poate să emită judecăți”

Cornel Nistorescu a punctat că visul României de a renaște odată cu căderea regimului comunist al lui Ceaușescu a fost confiscat. „Proiectul ori a fost confiscat cu abilitate, ori țările democrate au folosit acest teritoriu pentru excese. Toate reperele, toate ierarhiile sunt pulbere. Tot prostul poate să emită judecăți, tot imbecilul e capabil să aspire la o funcție prezidențială. Toate dregătoriile publice au devenit instrumente de bunăstare. Nu e niciun viitor în asta. E o cloacă ce trebuie curățată de la vârful piramidei”, a opinat invitatul.

Provocat de gazda emisiunii Mirel Curea să caracterizeze câțiva oameni politici majori, gazetarul a recunoscut: „Mi-e atât de urât să vorbesc despre acest personaj, Băsescu. Să eliminăm drastic orice tip de atitudine golănească adusă de el, să nu mai permitem niciodată comportamente vulgare. De afacerile de atunci au beneficiat ofițeri, miniștri”.

„Iohannis nu-și realizează condiția. E alt eșec al importurilor liberale”

Referitor la actualul președinte, Cornel Nistorescu este de părere că acesta nu își onorează statutul. „Spuneți-mi măcar o idee (n.r. – a lui Klaus Iohannis) care să reprezinte interesul real al românilor. Iohannis nu-și realizează condiția. E alt eșec al importurilor liberale. Liberalii de câte ori au dat-o în bară au importat la conducerea lor o persoană care să-i scoată. Ei caută un președinte care să-i salveze. Trăiesc cu nostalgia tunurilor date de Dinu Patriciu”.

Invitatul consideră că această abordare, deloc singulară, este ilustrativă pentru faptul că „România a validat cu inconștiență politica instrument de parvenit”. Pe de altă parte, nivelul slab al decidenților politici a avut o influență covârșitoare asupra a ceea ce Cornel Nistorescu numește „trecerea la prostocrație” a țării. Jurnalistul a mărturisit că în toată cariera sa nu a putut angaja un singur om provenit din politică din cauza nivelului intelectual scăzut.

„Pentru mine pariurile mari s-au terminat”

Cornel Nistorescu se consideră pe un final de carieră, în care „pariurile mari s-au terminat”. Îl întristează regresul presei și influența nocivă a televiziunilor, dar și spălarea pe creier a rețelelor sociale. Privind înapoi spre viața sa, este convins că destinul vine singur în tine, nu tras de sfori.

Vorbește despre toate cu fiul său de 16 ani, Andrei, care „e alt tip uman. Am fost un om practic, dar și de meditație. Andrei nu are accentele de lirism care m-au dus la scris. Părinții nu mi-au cerut decât să nu mă fac de râs, erau niște minunați țărani simpli. Locuiesc în casa părintească în continuare, am schimbat doar câinele”, se confesează invitatul.

Ediția integrală a emisiunii poate fi urmărită aici: