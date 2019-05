Corina Ungureanu: „Cât de mici sunteți voi ăștia care vă numiți șefi în guvern acum!” Scandal între fosta gimnastă și ministrul Sporturilor

Corina Ungureanu, fostă mare campioană de gimnastică, a avut o discuție foarte aprinsă cu Bogdan Matei, ministrul Sporturilor, după ce acesta i-ar fi adresat niște vorbe dure.





Corina Ungureanu, fostă mare campioană de gimnastică, acum antrenoare, a relatat pe Facebook, o dispută avută cu ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, după campionatul național de la Arad. Gimnasta afirmă că Matei i-a spus că o respectă „ca sportiv, dar ca om, nu”.

„Vă mulțumesc că mi-ați reamintit cât de mici sunteți voi ăștia care vă numiți șefi în guvern acum”, a replicat ea, pe Facebook.

Corina Ungureanu spune că oficialii ministerului au venit spre sfârșitul unui concurs, „doar la premiere si la poze”, însă pe pagina MTS a apărut că ministrul a asistat la finale. Ea le-a cerut să modifice mesajul și, ulterior, pe aeroport a avut o discuție cu Bogdan Matei, în care acesta i-ar fi spus „D-ră, vă respect ca sportiv dar ca om, nu!”.

Postare integrală:

„Lecția mea de patriotism primită ieri de la domnul ministru al sportului – Bogdan Matei în aeroportul Otopeni la sosiri în așteptarea bagajului!

De unde a plecat povestea? Terminam finalele pe aparate de la Arad. Prezenți în sală mai toata familia gimnasticii feminine, plus picii de 9-10 ani. Ajunge delegatia PSD (ministru MTS, domnul Jianu, domnul Chifor și încă câțiva pe care nu stiu cum îi cheamă). Au ajuns la sala la finalul concursului cand mai erau 3 gimnaste la sol de concurat, au efectuat premierea si au plecat. Noi, antrenorii, ne astepram sa ne intrebe ce ne doare daca tot au ajuns, fie si campanie, fie si doar pentru a da bine, dar veniti oameni buni 5 minute si ne salutati macar! NIMIC! Au plecat!

Vad postare pe paginile de FB ale MTS si a domnului ministru in care spune ca a asistat la finale. I-am scris sa rectifice si i-am recomandat ca simplu antrenor si angajat al MTS sa continue campania si dupa 26 mai, ca il asteptam la cat mai multe concursuri sa vada cum cresc sportivii nostri dar si in salile de antrenament nu doar din gimnatica! Domnul Matei s-a suparat pe mine si mi-a transmis ca ar dori sa vorbeasca cu mine. Bun…Il astept la sosiri, ma duc, ma prezint si mi-o iau cu patriotism dragi prieteni -)))) Dupa postarea mizerabila la adresa mea de pe pagina de FB a Ministerului, 40 min in zbor, recunosc ca fierbeam si eu -))))) Am vorbit cam 10 minute. Eu insotita de o gimnasta de 10 ani si dumnealui de catre doua persoane, restul delegatiei PSD asistau de la distanta. Nu mi-a fost dat pana acum sa intalnesc un om politic si am intalnit destui…sa-mi vorbeasca cu atata lipsa de respect!!!

Ce imi amintesc:

