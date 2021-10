Corina Chiriac a dispărut în ziua în care a împlinit 72 de ani. Decizie surprinzătoare a cunoscutei cântărețe

Corina Chiriac a împlinit, marți, 26 octombrie, 72 de ani, și a luat o decizie interesantă cu această ocazie. O mare parte a zilei, artista și-a ținut telefonul închis. Ea a explicat că a avut nevoie de liniște, pentru că a mers la o biserică pentru a se ruga și a se reculege. Apoi, Corina Chiriac a ieșit în oraș cu o bună prietenă.

Corina Chiriac s-a deconectat de la telefon de ziua ei

Altfel, ea a afirmat că este foarte bucuroasă pentru că a avut succes cu cartea pe care a lansat-o. Așa că se gândește să mai scrie una. „Am publicat o carte și mă bucur că are succes.

Am stat acasă zece luni să o finalizez, să o scriu, să o rescriu, să o împart în capitole și așa mai departe. Eu sunt un om activ, am un apartament pe care îl întrețin, am o mașină care, din când în când, necesită reparații, nu știu cum se întâmplă, dar în fiecare zi am câte o treabă”, a afirmat Corina Chiriac la Antena Stars.

Un nume greu în muzica românească, Corina Chiriac s-a lansat în domeniu, în anul 1970, la concursul „Steaua fără nume”, atunci când avea vârsta de 21 de ani.

Cine a fost marea dragoste a artistei

Timp de patru ani, în perioada 1993 – 1997, a fost căsătorită cu omul de afaceri Virgil Anastasiu, decedat în anul 2019.

„Era soţia perfectă. Cuminte, casnică, avea grijă de gospodărie, făcea curat, mă aştepta cu mâncare. Sunt mândru că am fost singurul soţ al Corinei Chiriac. Ea însă voia să stau mai mult cu ea, iar eu voiam ca ea să participe mai mult la viaţa mea mondenă”, afirma fostul soț al Corinei Chiriac despre mariajul care nu a durat decât patru ani.

„M-am îndrăgostit o singură dată în viaţă, la 26 de ani. Mi-am dat seama că iubesc pentru că aveam un nod în stomac, mă fâstâceam când îl vedeam. Vă daţi seama, eu, care sunt o vorbăreaţă, nu mai ziceam nimic. E tâmpită chestia asta cu îndrăgosteala. Mi-era dor, vărsam o lacrimă. Apoi, mi-am dat o palmă şi am zis: «Alo!”, povestea artista despre dragostea vieții sale, Karel Gott, un cântăreț ceh, decedat în 2019.