FOTO/ Oana Sîrbu este o prietenă de nădejde. A traversat orașul pentru a duce de mâncare unui apropiat

Cel puțin asta părea că a făcut zilele trecute când, fotoreporterii EVZ, au întâlnit-o în trafic. Actrița a traversat orașul pentru a ajunge la casa unui apropiat.

La un moment dat, a pus mașina pe avarii, semn că nu cunoștea foarte bine zona și că primește indicații pe telefon de la prietenul la care trebuia să ajungă. Ajunsă la destinație, Oana a continuat să vorbească cu persoana la care trebuia să ajungă, tot pe modul difuzor al telefonului.

Nu renunță la masca de protecție nici când este în aer liber

Dacă pe drum, în mașină, actrița din „Liceenii” a condus fără masca de protecție, fiind singură în vehicul, în momentul în care s-a dat jos și-a pus imediat masca. N-a mai ținut cont că afară erau temperaturi extrem de ridicate, că se afla în aer liber, Oana Sîrbu nu mai vrea să riște să se infecteze deloc. „Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la TV și în care am încredere. La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute, atât am dat masca jos, într-o pauză, și asta a fost. La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare. Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitivă”, a povestit Oana Sîrbu, la un post de televiziune.

După ce a luat sacoșa cu mâncare, actrița a încheiat convorbirea telefonică, s-a asigurat că a pus bine masca de protecție, a încuiat mașina și s-a îndreptat spre blocul unde o aștepta prietenul.