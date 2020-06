În cadrul unui interviu acordat lui Cristi Brancu, pe canalul lui de YouTube, Oana Sârbu a vorbit și despre ce greutăți a întâmpinat în ultima perioadă. Artista a dezvăluit că tatăl ei a fost internat în spital, după ce a suferit un accindent în propria locuință.

„De la zi la zi, trăiesc alături de ai mei o emoție foarte puternică. Mai ales de mama care nu este deloc într-o formă bună. Tata a avut la începutul pandemiei o problemă și a trebuit să-l internez o zi și a fost foarte trist. Nu m-au lăsat să intru acolo, noroc că l-am luat a doua zi. S-a dezechilibrat, a căzut, a avut o contuzie și a trebuit să fie internat pentru a fi ținut sub supraveghere”, a povestit Oana Sârbu.

Oana Sârbu a avut grijă, în special, de mama sa care nu se află într-o stare prea bună, a relatat artista. În ultimele patru luni, Oana a mers la cumpărături pentru părinții ei, i-a ajutat cu curățenia și le-a ținut moralul ridicat. Problemele s-au ținut lanț și după incident, pentru că la scurt timp și-a pierdut mătușa, cea care a și botezat-o.

„Ai mei trec printr-o situație dificilă. Eu merg zilnic la cumpărături, pentru că îmi ajut și părinții. De la zi la zi, trăiesc alături de ai mei o emoție foarte puternică. Mai ales de mama care nu este deloc într-o formă bună. Am pierdut-o pe ultima soră a mamei dintre cele trei. Este vorba despre nașa mea de botez. În ultimele zile, am dus-o la un cămin și nu am putut să mergem să o vizităm pentru că s-a intrat în carantină. M-am gândit și mă gândesc des și acum ce a simțit ea în ultimele momente, când noi practic nu am mai putut s-o vedem”, a mai spus Oana Sârbu.

Mai mult, Oana spune că ar fi dorit să facă mai mult film, dar atât a fost să fie. Vorbește des cu Ștefan Bănica și cu Tudor Petruț, colegii ei din Liceenii. Oana a povestit și un accident foarte grav pe care l-a avut în 1997, când, din cauza unor supărări la festivalul de la Mamaia, a pierdut controlul volanului și a scăpat cu greu de moarte.