Coreea de Sud se alătură inițiativei internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Coreea de Sud se alătură inițiativei internaționale pentru securizarea Strâmtorii OrmuzNave Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Coreea de Sud a anunțat că se alătură eforturilor internaționale menite să asigure navigația sigură și liberă prin Strâmtoarea Ormuz, devenind unul dintre statele care susțin declarația comună privind securizarea acestei rute maritime strategice, potrivit BBC.

Coreea de Sud se alătură inițiativei pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Declarația, emisă inițial joi, exprimă „disponibilitatea de a contribui” la măsuri „adecvate” pentru protejarea circulației în această zonă esențială pentru comerțul global cu energie. Documentul a fost semnat inițial de liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei.

Ulterior, mai multe state s-au alăturat inițiativei, printre care Canada, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain și Lituania. Coreea de Sud este cel mai recent stat care a anunțat că susține acest demers.

Nave Strâmtoarea Ormuz

Nave Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz

Declarația vizează securizarea unei rute maritime prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Cu toate acestea, rămâne neclar ce măsuri concrete vor fi implementate pentru atingerea acestui obiectiv.

Inițiativa vine în contextul tensiunilor din regiune, care ridică semne de întrebare privind stabilitatea transporturilor energetice la nivel global.

Și românia s-a alăturat declarației

România a anunțat, la rândul său, aderarea la această declarație, printr-un mesaj transmis de președintele Nicușor Dan.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor.

În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan.

