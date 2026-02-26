Convorbire telefonică între Zelenski și Trump, înainte de o nouă rundă de negocieri la Geneva

Înaintea unei noi serii de întâlniri diplomatice programate la Geneva, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a purtat miercuri o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit France24.

Discuția a avut loc într-un context marcat de intensificarea eforturilor diplomatice pentru găsirea unei soluții la conflictul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, precum și de noi evoluții pe teren.

Potrivit unui oficial de la Casa Albă, dialogul dintre cei doi lideri a precedat întâlnirea planificată între reprezentanții Ucrainei și ai SUA, care urmează să aibă loc joi în orașul elvețian.

De asemenea, surse diplomatice indică faptul că o nouă rundă de discuții trilaterale, ce ar putea include și Moscova, este așteptată la începutul lunii martie.

După convorbirea cu liderul american, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj public în care a subliniat așteptările Kievului privind continuarea negocierilor.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a duce discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași”, a scris Zelenski pe platforma X.

Șeful statului ucrainean a adăugat că o eventuală întâlnire între liderii statelor implicate ar putea contribui la deblocarea unor subiecte sensibile.

„Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a afirmat Zelenski.

În aceeași zi, a fost confirmată participarea negociatorului ucrainean Rustem Umerov la discuțiile cu echipa americană condusă de emisarul Steve Witkoff.

Pe fondul pregătirilor diplomatice, situația de securitate din capitala Ucrainei a rămas tensionată. Jurnaliști AFP au relatat că mai multe explozii au zguduit centrul Kievului în cursul nopții de miercuri spre joi, după ce autoritățile au emis alerte de raid aerian.

„Inamicul atacă orașul cu UAV-uri de lovitură și rachete balistice”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Oficialul a precizat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate.

„Apărarea aeriană funcționează. Rămâneți în adăposturi până la ridicarea alertei!”, se arată în mesaj.

Nu au fost comunicate imediat informații privind eventuale victime sau pagube materiale.

În paralel, guvernul britanic a anunțat deschiderea unei noi facilități de producție aparținând companiei ucrainene Ukrspecsistems. Fabrica, amplasată în estul Angliei, este destinată producerii și testării de drone pentru sprijinirea armatei ucrainene.

Ministerul britanic al Apărării a precizat că investiția se ridică la 200 de milioane de lire sterline. Proiectul include o unitate de producție în Mildenhall și un centru de testare în Elmsett.

„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, această fabrică oferă ceea ce contează: aprovizionare sigură, resurse sigure și sprijin susținut pentru Ucraina”, a declarat Rory Chamberlain, directorul Ukrspecsystems UK.

Agenția rusă de stat TASS a relatat că Kirill Dmitriev, trimisul Kremlinului pentru afaceri economice, intenționează să călătorească la Geneva pentru negocieri cu oficiali americani.

„Dmitriev plănuiește să ajungă la Geneva joi pentru a continua negocierile cu americanii pe teme economice”, a citat TASS o sursă anonimă.

Informația vine în contextul în care diplomați americani urmează să se întâlnească atât cu reprezentanți ucraineni, cât și cu partea rusă, în încercarea de a menține deschise canalele de dialog.