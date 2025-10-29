Controverse în Irlanda privind numirea lui Niamh Sweeney la Comisia pentru Protecția Datelor

Autoritatea de reglementare a confidențialității din Irlanda se află în centrul unei dispute legale după numirea lui Niamh Sweeney, fost lobbyist pentru Facebook și WhatsApp, în funcția de conducere.

Consiliul Irlandez pentru Libertăți Civile a depus o plângere oficială, solicitând Comisiei Europene să investigheze procesul de selecție.

Marți, Consiliul Irlandez pentru Libertăți Civile a transmis o plângere prin care cere Comisiei Europene să verifice modul în care Niamh Sweeney a fost numită la conducerea Comisiei irlandeze pentru protecția datelor.

Plângerea, susține că procedura de numire „nu a avut garanții procedurale împotriva conflictelor de interese și a interferențelor politice”.

Aceasta reprezintă prima contestare oficială a deciziei după ce Sweeney și-a preluat rolul de unul dintre cei trei membri principali ai autorității de reglementare în această lună.

Experiența sa anterioară ca lobbyist în domeniul tehnologiei a generat discuții privind independența autorității față de companiile mari de tehnologie.

Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat că „este de datoria statelor membre să numească membri în cadrul autorităților lor respective de protecție a datelor”.

El a subliniat că instituția „nu este implicată în acest proces și nu este împuternicită să ia măsuri cu privire la aceste numiri”, într-un briefing de presă zilnic marți.

Mercier a precizat că țările membre trebuie să respecte cadrul legislativ al UE, care prevede că procesul de numire trebuie să fie „transparent” și că persoanele numite trebuie să aibă „calificările, experiența, abilitățile, în special în protecția datelor cu caracter personal, necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a-și exercita puterile”.

Sweeney a fost numită de guvernul irlandez la recomandarea Public Appointments Service, autoritatea responsabilă cu serviciile de recrutare pentru funcții publice. Instituția și-a exprimat anterior încrederea deplină în corectitudinea și legalitatea procesului de selecție.

Plângerea depusă la Comisia Europeană solicită analiza procedurii ca parte a responsabilităților de supraveghere a aplicării legislației UE.

Autorii acesteia susțin că Irlanda nu a respectat pe deplin cerințele de transparență și independență prevăzute de cadrul legal european.

Procesul de numire al unui fost lobbyist la o poziție cheie din cadrul autorităților de protecție a datelor a atras atenția organizațiilor civile și a presei internaționale.

În prezent, Comisia Europeană nu poate interveni direct, însă rămâne de văzut dacă plângerea va determina Irlanda să revizuiască procedura sau să clarifice criteriile de selecție.

Această situație evidențiază tensiunile dintre standardele de guvernanță națională și cadrul legislativ european privind protecția datelor cu caracter personal. În următoarele săptămâni, monitorizarea implementării legislației UE în Irlanda va fi urmărită cu atenție de observatori internaționali și organizații non-guvernamentale.