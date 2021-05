Zece luni în arest

În anul 2011, Constantin Dolănescu a recunoscut, în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1, faptul că în anul 1997 a fost reținut de Poliție, însă nu a stat nici măcar o zi în închisoare. „Am stat 10 luni în arestul Poliției Române, dar nu am făcut nici o zi de pușcărie. Problema s-a rezolvat pentru că am fost nevinovat”, a spus Constantin la acea vreme.

Bărbatul, însă, e obișnuit cu lucrurile meschine. Constantin Dolănescu ar fi păcălit o companie, de la care achiziţionase în leasing nişte automobile Cielo. Mai mult decât atât, fratele marelui Ion Dolănescu, a înșelat și mai multor persoane cărora le-a dat spre vânzare autoturismele.

Ion Dolănescu a tras mai multe sfori astfel încât fratele lui să fie eliberat. Nu este singura dată când Ion Dolănescu l-a scos din probleme pe Constantin.

Trecutul fratelui marelui artist

Constantin Dolănescu a fost căsătorit cu o cântăreață de muzică populară moldovenească, cu care a avut un copil. Pe când acesta avea trei ani, Maria Pietraru s-a stins din viață, iar Constantin s-a căsătorit cu o altă femeie, cu care a mai avut un băiat.

”Eu am făcut armata doi ani la marină şi când m-am întors am cunoscut-o pe cea mai frumoasă cântăreaţă a ţării noastre de la momentul respectiv, Maria Pietraru. Era din Bacău şi cânta muzică moldovenească. Eram mai mare cu zece ani decât ea, dar n-am ţinut cont de vârstă şi ne-am căsătorit. Am un băiat în vârstă de 33 ani, care are şi el doi băieţi. Fiul meu a crescut fără mamă de la vârsta de 3 ani, pentru că o boală necruţătoare nu a iertat-o.

L-am botezat Ionuţ, de dragul fiului fratelui meu. Ei doi au crescut împreună, noi fiind plecaţi, iar mama s-a ocupat de amândoi. După o perioadă mai lungă m-am recăsătorit, în urmă cu 17 ani. Am cunoscut o fată care cânta frumos, dar era mică, avea 16 ani. Chiar dacă sunt cu 23 de ani mai mare ca ea,ne-am căsătorit. Avem un fiu, Andrei, în vârstă de 8 ani, care este în clasa a II-a. Aşa că am doi băieţi, pe Ionuţ Dolănescu şi pe Andrei Constantin Dolănescu. Aşa a vrut Dumnezeu, ca după accident să vină Andrei pe lume. Dacă stăteam în căruţ cred că înnebuneam, aşa, el mi-a bucurat sufletul”, a relatat Constantin pentru revista de scandal Taifasuri.

Constantin a interpretat alături de Ion Dolănescu

Constantin Dolănescu a interpretat alături de marele Ion Dolănescu mai mult timp. ”La vârsta de 16 ani, fratele meu, Ion, a văzut că am un pic de talent şi nu m-a lăsat să merg pe alt drum. Tocmai atunci începuse să cânte cu Maria Ciobanu şi m-au luat cu ei în spectacole. Mi-a fost foarte greu la început, un copil simplu, de la ţară, să-l pui direct în spectacol…”, a relatat Constantin.

„Îmi aduc aminte că prima oară când am urcat pe scenă eram în comuna Dioşti, din judeţul Olt, a venit primarul şi mi-a dat un buchet de flori. De emoţii, i-am pupat mâna şi când am ieşit de pe scenă, disperat, m-am dus la fratele meu şi mi-a zis să stau liniştit că se mai întâmplă. În plus, era primarul comunei, ceva mai în vârstă, şi merita.

Ion Dolănescu era foarte curios să vadă cum mă primeşte publicul, s-a emoţionat când a observat cum mă aplauda şi mă cerea să mă întorc şi i-au dat lacrimile. Şi de atunci am rămas pe scenă. Am cântat cel mai mult împreună 25 de ani, toţi trei fraţii, pe aceeaşi scenă”, a spus Constantin.

Și celălalt frate al marelui artist, Nicolae, a interpretat o perioadă alături de Ion Dolănescu. La un moment dat, Nicolae era pe cale să-și piardă locuința fiindcă nu avea suficienți bani să-și plătească datoriile bancare. Ion Dolănescu l-a ajutat pe fratele său să-și plătească ratele la bancă. În schimb, a cerut ca locuința din Perșinari să fie trecută pe numele lui Ionuț, conform click.