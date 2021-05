Deși, conform portal.ro, instanța a respins ca neîntemeiată propunerea de prelungire a arestării încă de pe 22 aprilie ca urmare a faptului că reclamanta și-a retras plângerea, Florin Belu a rămas cu un gust extrem de amar.

„Nu mai există niciun fel de acuzații împotriva mea”

„În momentul de față nu există niciun fel acuzație asupra mea, dosarul a fost clasat. Persoana vătămată și-a retras plângerea. Nu înțeleg din ce cauza presa si canalele de televiziune nu au mai scris nimic ca să spele imaginea mea pe care tot ele au murdărit-o necunoscând cu adevărat realitatea. Parcă aș fi fost eliberat în secret”.

Florin Belu susține că nu i-au fost afectate afacerile, pentru că toată lumea care îl cunoaște, partenerii și colaboratorii săi, știe ce fel de om este. Spune, însă, că, din punct de vedere emoțional, îi este greu să treacă peste perioada neagră din viața sa.

„Până la vârsta de 47 de ani, eu nu am fost acuzat pentru vreo faptă sau măcar cercetat vreodată într-un dosar”

„Până la vârsta de 47 de ani, eu nu am fost acuzat pentru vreo faptă sau măcar cercetat vreodată într-un dosar, așadar nu am niciun fel de antecedente penale. Nu puteam așadar să mă apuc la vârsta asta, așa cum spun, de altfel, toate tratatele de criminologie, să abuzez sexual de o femeie, având in vedere că fiecare dintre noi este cunoscut pentru ceea ce face”.

„Nu sunt interlop”

Dincolo de suferințele trăite în perioada petrecută în arest preventiv, Florin Belu spune că cel mai greu a fost să îndure nedreptatea.

„Nu înțeleg din ce cauză presa m-a făcut interlop, având în vedere că nu am niciun lucru în comun cu aceasta lume, care este total paralelă cu modul meu de viață și cu preocupările mele. Tocmai aceste preocupări legate de pasiunea mea de colecționar de artă m-au făcut să-mi dau și demisia din PSD, unde aveam funcția de vicepreședinte PSD sector 5”. ne-a declarat Florin Belu.