Cel care a ieșit la atac a fost Ionuț Dolănescu, care a ținut să facă unele precizări legate de fratele său Dragoș și mai ales de mama acestuia. Ionuț a subliniat că mama s-a a fost femeia pe care regretatul cântăreț a iubit-o, iar mama lui Dragoș a fost doar o întâmplare, scrie cancan.ro.

Declarațiile acestea au stârnit controverse, iar Dragoș a reacționat imediat. Este clar că pacea nu poate să domnească între cei doi și este suficientă o simplă scânteie pentru a porni din nou un conflict de proporții.

„Mama mea, Maria Ciobanu, a avut un alt statut în viaţa lui Ion Dolănescu, mama lui Dragoş a fost o întâmplare în viaţa tatălui meu. Era o femeie frumoasă, era studentă la Cluj, la Medicină, tata primea scrisori la TVR, de la ea. Făcuse o pasiune pentru tata, el a luat-o într-un turneu, apoi nu s-au mai văzut o vreme.

Când era gravidă în nouă luni a venit la uşa noastră cu burta la gură. Aşa s-a născut Dragoş. Tata l-a recunoscut şi chiar a deschis un proces ca să aibă grijă de el, dar Margarita, care acum este doctor ginecolog în Costa Rica, l-a scos fraudulos din ţară”, a declarat Ionuț Dolănescu, la TVR.

Reacția lui Dragoș Dolănescu

Replica lui Dragoș Dolănescu nu s-a lăsat prea mult așteptată. Acesta a sărit imediat în apărarea mamei sale și l-a acuzat pe fratele său că încearcă să pornească un nou conflict, fără rost.

„Ion a iubit-o foarte mult pe mama. Eu am ţinut enorm la Ionuţ, dacă îmi cerea să mă arunc de pe casă, mă aruncam, de dragul lui. Acum de ce se comportă aşa şi dă în mine şi în mama? N-o să se schimbe niciodată. Poate că n-are treabă şi dă din gură aiurea. Eu muncesc mult în Parlamentul din Costa Rica, unde sunt deputat. Ajutăm oamenii săraci cu mâncare, am cărat şi eu saci cu alimente’, a declarat Dragoş Dolănescu, pentru Click.