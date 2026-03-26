Confruntările armate dintre Pakistan și Afganistan au fost reluate după expirarea armistițiului

Confruntările armate dintre Pakistan și Afganistan au fost reluate miercuri, după încheierea unui armistițiu temporar stabilit în perioada sărbătorii Eid al-Fitr. Schimburile de focuri au dus la victime civile și la escaladarea tensiunilor într-o zonă deja marcată de instabilitate, potrivit AP.

Potrivit unor oficiali talibani afgani, violențele au izbucnit din nou în estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistanul. În urma atacurilor, cel puțin doi civili și-au pierdut viața, iar alți opt au fost răniți.

Ziaur Rahman Speenghar, responsabil din cadrul departamentului de informații și cultură al provinciei Kunar, a afirmat că forțele pakistaneze au lansat zeci de obuze de artilerie asupra districtelor Narai și Sarkano, imediat după expirarea armistițiului.

În replică, forțele de frontieră afgane au intervenit, iar oficialul a susținut că au fost distruse trei posturi militare pakistaneze și că o persoană a fost ucisă. Aceste informații nu au fost confirmate independent.

De cealaltă parte, un oficial pakistanez din nord-vest a acuzat forțele afgane că ar fi inițiat schimburile de focuri în mai multe zone. Armata pakistaneză nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Reluarea luptelor vine la aproximativ o săptămână după ce cele două părți au convenit să oprească ostilitățile, în urma unor atacuri aeriene efectuate de Pakistan pe teritoriul Afganistanului.

Înțelegerea de încetare temporară a focului a fost facilitată la cererea Arabiei Saudite, Turciei și Qatarului și a coincis cu perioada sărbătorii Eid al-Fitr.

Pauza a urmat unor atacuri despre care autoritățile talibane din Afganistan au anunțat că au vizat un spital de reabilitare pentru dependenți de droguri din Kabul și ar fi provocat peste 400 de victime. Aceste cifre nu au fost confirmate independent.

Pakistanul a respins acuzațiile privind țintirea civililor și a transmis că operațiunile au vizat un depozit de muniții.

În paralel, talibanii pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), au anunțat reluarea atacurilor pe teritoriul Pakistanului, după expirarea propriului armistițiu de trei zile stabilit cu ocazia Eid.

Gruparea, distinctă de talibanii afgani, dar aliată cu aceștia, și-a intensificat activitatea după revenirea la putere a talibanilor în Afganistan, în 2021.

TTP este considerată organizație teroristă de către Statele Unite și Națiunile Unite. Autoritățile pakistaneze acuză Kabulul că găzduiește lideri ai grupării și mii de membri implicați în atacuri transfrontaliere.

La rândul său, Kabulul respinge aceste acuzații, însă Pakistanul a transmis că va continua operațiunile împotriva TTP și a susținătorilor săi de pe teritoriul afgan, până când autoritățile talibane vor garanta că astfel de grupări nu vor mai utiliza Afganistanul ca bază pentru atacuri.