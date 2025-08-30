Social Adulții abuzați în copilărie au de două ori mai multe șanse să dezvolte afecțiuni grave







Un studiu publicat în Child Maltreatment a constatat că adulții care au suferit abuzuri fizice și sexuale în copilărie aveau șanse de aproximativ două ori mai mari de a suferi de afecțiuni fizice și psihice, inclusiv angină, artrită, astm, BPOC, atac de cord, depresie și handicap.

Studiul a analizat, de asemenea, dacă prezența în casă a unui adult care l-a făcut pe copil să se simtă în siguranță și protejat a fost asociată cu rezultate mai bune pe termen lung în materie de sănătate în rândul copiilor care au suferit abuzuri.

Cercetarea subliniază asocierile dăunătoare dintre adversitățile timpurii, cum ar fi abuzul sexual și/sau fizic, și o gamă largă de probleme de sănătate la vârsta adultă.

Atunci când copiii care au suferit abuzuri au avut un adult protector în casa lor, impactul negativ al abuzurilor asupra sănătății lor ca adulți a fost mai puțin sever. Această relație poate juca un rol-cheie în sprijinirea copiilor și atenuarea efectelor negative ale abuzurilor asupra sănătății.

Prezența unui adult protector a fost importantă nu numai pentru copiii care au suferit abuzuri, ci și pentru copiii care nu au fost abuzați. Copiii care nu aveau în casă un adult protector erau cu 20-40% mai predispuși să aibă efecte negative asupra sănătății fizice și de două ori mai predispuși să sufere de depresie la vârsta adultă.

Autorii studiului subliniază necesitatea unor cercetări viitoare pentru a investiga de ce unii adulți din casă nu protejează copiii în mod adecvat și discută despre potențiale intervenții de prevenire primară care pot ajuta părinții să ofere un mediu mai protector pentru copii.

Studiul a analizat datele din 2021 și 2022 Behavioral Risk Factor Surveillance System, un eșantion reprezentativ mare din care au fost incluși peste 80.000 de respondenți adulți din SUA, potrivit medicalxpress.com.