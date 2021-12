Conflictul dintre Kate Middleton și Meghan Markle se adâncește: Cine este cea mai bună mamă? „Ea e mult mai protectoare”

Kate Middleton s-a căsătorit cu prințul William în anul 2011, în cadrul unei ceremonii fastuoase la Westminster Abbey. De atunci, ducele și ducesa de Cambridge au avut trei copii. Prințul George, în vârstă de opt ani, este fratele mai mare al Prințesei Charlotte, în vârstă de șase ani, și al Prințului Louis, în vârstă de trei ani.

Unchiul lor, prințul Harry, s-a căsătorit cu actrița americană Meghan Markle în anul 2018. Cuplul de Sussex au doi copii, Archie Harrison, în vârstă de doi ani, născut în 2019, și Lilibet Diana, născută chiar în luna iunie a acestui an.

Familia Cambridges locuiește în Palatul Kensington din Londra și au, de asemenea, o reședință de țară în Norfolk, numită Anmer Hall. Soții Sussex, însă, au părăsit viața regală la începutul anului 2020 și s-au mutat în America de Nord pentru a-și crește copiii în Montecito, Santa Barbara, în California. Care sunt diferențele între cele două mame când vine vorba de educația și creșterea copiilor?

Kate se confruntă cu „presiunea de a-l crește pe viitorul rege”

Un expert în probleme de familie a comentat stilurile diferite de parenting ale lui Kate și Meghan. Jo Austin are o experiență de 30 de ani ca meditator și consultant educațional la Tayberry Tuition and Consultancy. „Kate are, evident, presiunea de a-l crește pe viitorul rege, așa cum au avut-o atât Regina, precum și prințesa Diana”, a precizat experta în parenting.

„Dar, fiind o persoană care a avut o copilărie „normală”, foarte departe de atenția publicului/aristocrației, ea vrea să se asigure că copiii ei sunt cu picioarele pe pământ. Kate a vorbit în trecut despre amintirile ei plăcute din copilărie. Vrea să se asigure că și copiii ei vor avea aceleași amintiri fericite când vor crește. Ea a spus la podcastul „Happy Mum, Happy Baby” că petrec în familie cât mai mult timp posibil în aer liber și încearcă să se distreze și când unul dintre părinți este implicat în angajamente regale”, a explicat Jo Austin.

Meghan Markle este „un părinte mult mai protector”

La polul opus se află soția lui Meghan Markle, care, „de la distanță se vede că este un părinte mult mai protector”. „Ea vrea ca cei doi copii ai ei să aibă o educație cât mai departe de lumina reflectoarelor. Meghan prețuiește, de asemenea, timpul petrecut în aer liber și distracția, asemănându-se lui Kate din acest punct de vedere”, a mai punctat experta în parenting, Jo Austin.

Kate și William au angajat, în anul 2014, când prințul George avea doar opt luni, o bonă de la Norland College, pe nume Maria Teresa Turrion Borrallo. În acest context, Jo Austin a precizat, pentru The Express, că „ar fi de așteptat ca Meghan să aibă un fel de ajutor în casă cu copiii ei, mai ales având în vedere varietatea de angajamente la care ea și soțul ei, Harry, participă ca parte a activității lor de caritate”.