Conflict deschis între Pentagon și un senator american. Mark Kelly este retrogradat și pierde din pensia militară

Mark Kelly, US senator de Arizona. sursa: facebook
O decizie rar întâlnită în istoria recentă a armatei americane a declanșat un nou scandal politic la Washington. Secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat retrogradarea senatorului democrat Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei, invocând „conduită necorespunzătoare imprudentă” și acuzații cu tentă de sediție.

Decizia vine după ce Kelly și alți congresmeni democrați au făcut apel public către militari să nu execute ordine considerate ilegale, într-un context tensionat legat de operațiuni militare desfășurate de administrația Trump în apele Americii Latine.

Pentagonul sancționează un senator pentru mesajul transmis trupelor

Potrivit declarațiilor făcute de Pete Hegseth, Mark Kelly va fi retrogradat în rezervă, va suferi o reducere a pensiei militare și va primi o scrisoare oficială de mustrare care va rămâne atașată dosarului său militar.

Secretarul apărării a avertizat că sancțiunile nu se opresc aici și că alte măsuri disciplinare ar putea urma, în funcție de comportamentul viitor al senatorului. Hegseth a subliniat că statutul de ales al Congresului nu oferă imunitate în fața regulilor militare.

De la avertisment politic la acuzații de sediție

Conflictul a escaladat după publicarea, pe 18 noiembrie, a unui mesaj video al lui Mark Kelly, în care acesta le reamintea militarilor americani obligația de a refuza ordinele ilegale.

Mesajul a fost susținut și de alți congresmeni democrați, pe fondul unor îngrijorări crescânde legate de utilizarea forței letale în operațiuni antidrog.

Administrația Trump consideră însă că aceste declarații subminează autoritatea militară și pot fi interpretate drept îndemn la nesupunere, calificându-le drept „sedicioase”. Hegseth a folosit explicit acest termen, extrem de grav în dreptul militar american.

Contextul operațiunilor militare din America Latină

Declarațiile lui Kelly au apărut în momentul în care SUA desfășoară atacuri armate asupra navelor suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane. Pentagonul justifică aceste operațiuni afirmând că traficanții de droguri sunt tratați ca organizații teroriste, ceea ce ar permite folosirea forței militare.

O parte a Partidului Democrat și unii oficiali militari, în discuții private, au ridicat semne de întrebare privind legalitatea acestor ordine, temându-se că armata este folosită în afara cadrului legal tradițional.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Facebook

Donald Trump amplifică tensiunea cu acuzații extreme

Președintele Donald Trump a intervenit direct în scandal, acuzându-i pe Mark Kelly și pe alți congresmeni democrați de sediție, o infracțiune care, potrivit legislației militare americane, se numără printre cele mai grave.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a amintit că sediția poate fi pedepsită inclusiv cu moartea, conform Codului Uniform de Justiție Militară, escaladând astfel conflictul la un nivel fără precedent în relația dintre Casa Albă, Congres și armată.

Kelly și democrații spun că au invocat doar legea

Mark Kelly și colegii săi resping categoric acuzațiile, afirmând că mesajul lor nu a fost un îndemn la rebeliune, ci o reamintire a principiilor legale fundamentale care guvernează armata americană.

Aceștia susțin că militarii au nu doar dreptul, ci și obligația de a refuza ordinele ilegale, iar faptul că o asemenea poziție este sancționată arată o derivă periculoasă în raportul dintre puterea politică și forțele armate.

Proiecte speciale