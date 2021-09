Condiții pentru compensarea facturilor la energie. Anunțul făcut de ministrul Virgil Popescu

„Regularizarea va fi la cinci luni de zile. Fiecare cred că poate să își gestioneze acest consum. Vrem să dăm drumul cât mai repede la acest lucru, vrem să fie cât mai simplu, să nu punem niciun om pe drumuri, să nici nu plimbăm oamenii pe la diverse autorități și nici banii între diverse autorități, iar discountul, compensarea, subvenția, cum vrem să îi spunem, să fie direct în factură, iar furnizorul să o recupereze prin deducere din taxele și impozitele pe care le plătește.”, a explicat Ministrul Energiei.

Ministrul spune că pentru a beneficia de subvenție consumatorul nu trebuie să facă nimic.

„În factura care vă vine la sfârșitul lunii, dacă vă încadrați în acel consum, și acolo va trebui consumatorul să își gestioneze cât de cât consumul lunar, va veni factura automat. Practic, nu va trebui să facă nimic (n.r. consumatorul), asta vrem, să fie cât mai ușor de pas”, a precizat Virgil Popescu.

Compensarea facturilor la energie pentru 13 milioane de români

Guvernul plănuiește compensarea facturilor la energie pentru 13 milioane de români, adică 5 milioane de gospodării, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, şi lucrează la o măsură de ajutor şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Ordonanța ar trebui să intre în vigoare începând cu 1 noiembrie 2021, în același timp cu Legea consumatorului vulnerabil.

„La energie electrică oferim inclusiv un ajutor practic celor care vor să se mute de la furnizorul care are prețuri peste media prețului care este 82 de bani în momentul de față pe kW. Sub această medie va beneficia practic procentual de o compensare mai mare dacă se mută la un furnizor care are sub prețul sub medie”, spunea ministrul Energiei la jumătatea lunii septembrie, potrivit Antena3.

Din nefericire facturile vor creşte în continuare, până la finalul iernii. Partea bună e că statul va suporta o parte din scumpiri. Peste 50 la sută dintre români vor avea facturi compensate la curent, iar peste 90 la sută vor primi discount la gaze.