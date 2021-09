Care a fost prima decizie luată de Virgil Popescu, după ce a preluat Ministerul Economiei

Mai precis, Virgil Popescu a anulat o serie de prelungiri de mandate în consiliile de administrație care expirau luna aceasta. Ministrul Virgil Popescu a confirmat pentru Economedia această informație.

Virgil Popescu, după preluarea interimatului la Ministerul Economiei: Am decis să amân o serie de decizii care au fost luate intempestiv cu privire la mai multe societăţi aflate în coordonarea MEAT

Anularea prelungirilor acestor mandate lasă loc de numiri noi în consiliile de administrație, numiri care sunt adesea făcute temporar, pe posturi remunerate consistent, scrie economedia.

”Salrom ar investi într-un perimetru pentru care nu ar deține licență de exploatare”

Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu a decis să amâne ”o serie de decizii care au fost luate intempestiv cu privire la mai multe societăţi aflate în coordonarea MEAT”, referindu-se la Salrom.

Mai mult, Virgil Popescu a transmis că va trimite corpul de control la Salrom, pentru a verifica licitația internațională pentru studiul de fezabilitate pentru exploatarea grafitului din România.

”Astăzi am preluat interimatul la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. În primă fază am avut scurte discuţii pentru a mă pune în temă cu activitatea curentă. De asemenea, am decis să amân o serie de decizii care au fost luate intempestiv cu privire la mai multe societăţi aflate în coordonarea MEAT, despre care presa a relatat în ultimele zile. Vreau să aflu adevărul în urma informaţiilor apărute în presă în legătură cu Salrom şi cheltuirea unor sume mari de bani pentru un perimetru pentru societatea nu are licenţă de exploatare”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu.

Popescu: Activitatea MEAT nu va fi întrerptă şi toate proiectele ministerului demarate vor continua

”De asemenea, mă voi uita şi la cele care erau trecute în programul de guvernare şi au fost oprite”, a mai scris Popescu. Acesta susţinea că la ora 17.00 nu a mai găst niciun secretar de stat în minister.