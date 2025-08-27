Sport Condiții de lux pentru Gigi Becali la închisoare. Locul secret din care a făcut afaceri de o sută de milioane de euro







Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în direct la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu. A făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre perioada petrecută în spatele gratiilor.

Declarațiile vin pe fondul scandalului declanșat de fostul deputat Cristian Rizea, recent eliberat din penitenciar, care a lansat acuzații dure la adresa finanțatorului roș-albaștrilor.

În cadrul emisiunii, Gigi Becali a relatat că perioada de detenție nu a reprezentat pentru el o provocare, susținând că a beneficiat de condiții speciale și de un regim extrem de permisiv.

„Când eram la pușcărie, venea la șapte dimineața Mercedesul meu și mă ducea la apartamentul meu. Aveam acolo seiful meu cu 500.000 de euro, apoi mă ducea înapoi. Aveam de cheltuială. Eu am câștigat cât am stat în pușcărie 100 de milioane de euro cu Liga Campionilor. Păi, dacă eu câștig atâta în doi ani, pentru mine contează pușcăria aia? Eu sunt Becali! În viața ta nu puteai să dai mâna cu mine. Eu stau în cap și fac pușcăria din nou. Pe mine mă iubea toată lumea acolo, nu că eram Becali, și făceam ce voiam eu", a spus patronul FCSB.

Latifundiarul din Pipera a povestit că, din prima zi de detenție la Rahova, s-a bucurat de privilegii greu de imaginat pentru alți deținuți.

„Din prima zi de pușcărie la Rahova, directorul îmi dădea unul să-mi ducă cumpărăturile. Eu îi spuneam – vreau aia, aia, aia – intram în magazin și nu luam din raft, ci îmi dădea vânzătoarea toate sacoșele. Aveam telefon la pușcărie. Nu au vrut să-mi dea și i-am dat în judecată”, a declarat Becali.

Mai mult, acesta a susținut că programul său zilnic era complet diferit față de cel al celorlalți deținuți:

„La ora 6 dimineața plecam cu Mercedesul și telefonul și veneam când voiam eu. Ai voie să oprești, să bei o cafea. Făceam ce voiam eu.”

Discuția din studio a pornit de la acuzațiile lansate de Cristian Rizea, care a afirmat că Gigi Becali ar fi avut o relație de două decenii cu Tania Budi.

Moderatorul Victor Ciutacu l-a întrebat direct pe patronul FCSB dacă, în perioada detenției, ar fi putut să aducă femei în apartamentul în care își petrecea timpul.

„Acolo ați fi putut aduce femei?”, a întrebat Ciutacu.

Răspunsul lui Becali a venit imediat, fără ezitare:

„Și 100 puteam! Dacă aveam apartament și a venit directorul și am ieșit în halat în fața lui. I-am zis eu – ce vrei, mă? El era o piticanie de om. Păi dacă a venit unde era seiful, mai avea curaj să spună ceva?”

Totuși, Becali a ținut să precizeze că situația menționată a fost una ipotetică și că nu ar fi recurs la astfel de comportamente, invocând vârsta și statutul său actual.

„Vine o vârstă când trebuie să-ți respecți demnitatea. E rușine mare să te dezbraci acum. Eu fug de femei”, a afirmat patronul FCSB.

Acuzațiile lui Cristian Rizea l-au determinat pe Becali să reacționeze public. Fostul deputat, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, a afirmat că patronul FCSB ar fi avut o relație de lungă durată cu vedeta Tania Budi, declarații pe care Becali le-a evitat, preferând să discute mai degrabă despre perioada sa din detenție.