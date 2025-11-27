Condamnări pe viață după explozia Podului Crimeea. Detaliile ascunse ale atentatului

Un tribunal militar din Rusia a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață, considerându-i vinovați de implicare într-o „grupare criminală organizată” care ar fi orchestrat explozia de pe Podul Crimeea (Kerci) în octombrie 2022, incident soldat cu cinci morți.

Conform verdictului dat joi de tribunalul din Rostov-on-Don, cei opt inculpați — frații Artem Azatyan și Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Alexander Bylin, Vladimir Zloba, Dmytro Tyazhelykh, Roman Solomko şi Artur Terchanyan — au fost găsiți vinovați de act de terorism și participare la un atentat, precum și de transport ilegal de explozivi, iar doi dintre ei — de contrabandă cu dispozitive explozive.

Instanța susține că, între 3 martie și 2 august 2022, cei în cauză ar fi făcut parte din gruparea ce planificase atacul.

În ziua de 8 octombrie 2022, în momentul traversării podului, dispozitivul exploziv ar fi fost detonat, provocând prăbușirea a două tronsoane rutiere și declanșarea incendiului unei garnituri cu vagoane-cisternă.

Instanța a decis și plata unor despăgubiri — peste 7 miliarde de ruble pentru daune materiale și morale.

Explozia s-a produs pe 8 octombrie 2022, la aproximativ opt luni după începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Podul, cu o lungime de circa 19 kilometri, leagă Rusia de Peninsula Crimeea — teritoriu anexat de Moscova în 2014.

Atacul a avut urmări semnificative: camionul cu explozivi s-a detonat, a provocat surparea unor travee rutiere, incendiul unei garnituri de vagoane-cisternă și blocarea traficului rutier şi feroviar.

Cinci persoane au murit — între care şoferul camionului; autoritățile ruse susțin că acesta nu știa că transporta materiale explozive.

Potrivit anchetei, explozivii ar fi fost disimulați în role de folie de plastic, transportate pe traseul Odesa → Bulgaria → Armenia → Georgia → Rusia, cu documente falsificate.

De la începutul procesului, toți cei opt inculpați au respins acuzațiile. Într-o declarație video, deținutul Oleg Antipov a afirmat:

„Am fost opt – am trecut cu toții polygraphe. Ne-am dovedit nevinovăția. Am cooperat deplin. Am mers spre forțele de ordine și am dat mărturie. Nu a mărturisit nimeni împotriva noastră.

Toți martorii spun că suntem nevinovați. Toate probele spun că suntem nevinovați. Toate cele 116 volume ale dosarului spun că suntem nevinovați. Arătați oamenilor adevărul.”

Cu toate acestea, instanța a considerat că probele prezentate sunt suficiente pentru condamnările pe viaţă, susținând că inculpații făceau parte din gruparea care planificase şi derulase atentatul.

Instanța militară din Rostov-on-Don — care a judecat procesul cu ușile închise — a menționat că vinovații au comis un „act terorist” asupra unei infrastructuri strategice, iar decizia a fost luată în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Pentru Moscova, condamnările au valoare de exemplu — ele consolidează narațiunea rusă privind amenințările externe și justifică măsuri sporite de securitate. Podul Crimeea, reparat după explozie, rămâne un obiectiv sensibil, vital pentru transportul de trupe și echipamente spre peninsula anexată.

Pe de altă parte, apărătorii drepturilor omului și unii observatori externi au ridicat întrebări legate de procedura procesului: dosarul ar conține materiale clasificate, iar procesul s-a desfășurat cu ușile închise, ceea ce limitează transparența.

Decizia de astăzi marchează un punct important în dosarul atentatului de la Podul Crimeea din 2022 — opt persoane condamnate la închisoare pe viață pentru un atac soldat cu pierderi de vieți și avarii semnificative.

Rămân însă întrebări privind circumstanțele exacte, modul de organizare şi gradul de implicare al celor condamnați, mai ales în contextul unui proces secret.