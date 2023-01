Concurenta de la Survivor, confesiuni despre fostul iubit celebru: „Avea vapoare, multimilionar, și mi-a adus cadou un Rolls-Royce”

Vica Blochina a fost mulți ani dansatoare la clubul Melody din București. Puțini știu că, la vremea respectivă, concurenta de la Survivor România era curtată de bărbați influenți din punct de vedere financiar și ducea o viață luxoasă.

Vica Blochina este originară din Lituania, dar locuiește în România de mai bine de 30 de ani. Înainte de a pleca la Survivor România, blonda a fost invitată la emisiunea „În oglindă”, unde a oferit detalii despre viața ei.

„Eu nu vreau mașina asta veche. Eu vreau Alfa Romeo”

Potivit confesiunilor acesteia, îi era extrem de ușor să agațe bărbați pentru că era frumoasă și inteligentă, ea a povestit cum un milionar grec s-a îndrăgostit de ea și i-a dăruit un Rolls-Royce. L-a refuzat, însă, pentru că își dorea o altă mașină, o Alfa Romeo.

„La Melody veneau, țin minte că a venit un grec care avea vapoare, multimilionar, și mi-a adus cadou un Rolls-Royce. Asta în anii 90. Se îndrăgostise de mine și mi-a adus cadou un Rolls-Royce, primul Rolls-Royce din România. Și eu am zis: Eu nu vreau mașina asta veche. Eu vreau Alfa Romeo.

Era Alfa Romeo într-o vitrină, era superbă, roșie. I-am zis că eu nu vreau vechitura aia, vreau Alfa Romeo din vitrină. Vezi ce copil eram la 18 ani? Da, mi-a luat ce mi-am dorit eu. Aveam multe variante, inclusiv la barul Melody, nu trebuia neapărat să aleg un bărbat însurat”, a mărturisit concurenta de la Survivor România.

Cum l-a cunoscut Vica pe Victor Pițurcă

Când l-a cunoscut pe Victor Pițurcă ea avea doar 20 de ani, iar el avea 39 de ani și era căsătorit. Vica recunoaște că s-a îndragostit de Pițurcă pe vremea când lucra ca dansatoare la Clubul Melody din București. Din această legătură interzisă s-a născut un băiat pe nume Edan, care acum are 14 ani, însă nu l-au crescut împreună. Povestea de iubire s-a încheiat în clipa în care fostul antrenor a aflat că e însărcinată.

„Mă despărțisem de el, 30 de ani aveam. Mă despărțisem de Pițurcă. 30 de ani visam să îi fac la Paris. Am plecat cu un om foarte mișto, un om cu foarte multe posibilități, eram în mașina lui, mergeam cu limuzina lui, spre aeroport. Mergeam la Paris, mergeam la Ritz (n.r. – hotel de lux din Paris). Îmi doreau eu să ajung la Ritz și la Luvru. Și ce crezi?

În drum spre aeroport am văzut mașina lui Pițurcă. Crede-mă! Povestea asta nu am spus-o nimănui, nici prietenilor. Crede-mă că nu mai aveam chef de nimic, mi-a trecut dragostea și de ăla, și de bani și că el era mișto.

A fost cea mai urâta zi a mea. De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns. De atunci urăsc Luvru, o urăsc pe Monalisa și niciodată nu am mai călcat la acest hotel. Am suferit foarte mult. (…) La dragoste eram praf”, a povestit Vica.