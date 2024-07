Economie Concept american pe piața românească. Mr. Iron, afacerea care ajută oamenii să aibă un stil de viață sănătos







Lumea afacerilor, printre alte elemente care o clădesc, are la bază dedicarea și pasiunea celor care își doresc să o cucerească. Generația Z aduce idei noi și stiluri proprii care propulsează lumea de business la un alt nivel. Din acest univers fac parte și doi tineri antreprenori, Joseph Moghilco și Tony Siak. În 2022, când erau încă liceeni, și-au pus bazele primei lor afaceri: Mr. Iron.

Cu spiritul de antreprenor te naști și te folosești de resursele pe care le ai pentru a-ți deschide și duce afacerea la un nou nivel. Joseph și Tony, tineri pasionați ai lumii sportului, au vrut să aducă pe piață variante de produse pentru o alimentație mai sănătoasă. De aici a pornit și ideea lor de business. Mr. Iron este o afacere care produce cereale sănătoase, cu proteină și, cel mai important, fără zahăr, conform Infofinanciar .

Gen Z cucerește lumea afacerilor

Drumul spre antreprenoriat al celor doi tineri a început în liceu. Joseph Moghilco a vrut să aducă ceva nou pe piață. Așa că, la 17 ani, a decis să vină cu un concept american pe piața românească. „Eu și Tony ne-am decis că, dacă tot avem produsele astea prin intermediul tatălui meu, dacă tot am reușit să le creăm cu ajutorul lui și împreună cu el, să mergem mai departe. El putea să ne ajute cu experiență în domeniu și inclusiv cu chimiștii alimentari cu care mai departe să confirmăm că un anumit ingredient e ok de adăugat sau nu. Iar noi ne-am apucat să facem un brand. Ne-am gândit să facem noi reinventare de piață cu cereale sănătoase, conceptul este unul american”, a explicat tânărul.

De la ce vine Mr. Iron? Numele business-ului a pornit de la dorința de a avea o denumire care să trezească ceva în mintea consumatorului. Când zici „Mr.”, gândul îți pleacă la „Mr. Proper”, celebrele reclame care ne-au luat cu asalt. Iar pentru a doua parte a denumirii, și-au dorit ceva care să semnifice putere. Astfel, s-a ajuns la celebrul personaj „Iron Man”.

Tinerii au început să dezvolte afacerea. În prezent, aceștia exportă și în afara României. Produsele Mr. Iron pot fi găsite pe piețele din UK, Spania, Elveția și Germania. „Am venit cu o idee, iar de acolo am început să construim. Nu a fost tocmai un drum ușor. A durat în jur de un an să iasă niște prototipuri decente. Testele au ieșit, am început să vindem noi. Am schimbat rețeta de extrem de multe ori pe parcursul timpului, adică nu a ieșit din prima perfect”, a explicat acesta.

Cel mai bun breakfast pentru tine

În prezent, Tony Saik are 21 de ani, iar Joseph Moghilco - 19 ani, dar seriozitatea îi definește. Cei doi nu s-au întâlnit la liceu, în club sau în parc ci și- au început colaborarea la un eveniment de business, unde s-au și cunoscut. Joseph a prezentat conceptul, iar Tony a fost convins că vor putea avea o colaborare frumoasă împreună.

„Mi-a părut foarte interesantă ideea de proteină într-un breakfast. Cred că o grămadă de oameni din zona de sport caută un mic dejun cât mai rapid posibil. Salvezi o grămadă de timp. Avem nevoie de mai multe proteine în alimentația noastră, ca și macronutrienți care oferă indiciile de sațietate mult mai mare decât alte produse”, a povestit Tony.

În acest business este vorba de curaj. Tinerii nu au pornit la drum cu un fond de investiții în spate. Și-au pus la bătaie economiile pentru a-și vedea visul împlinit și, cel mai important, pentru a căpăta experiență în lumea afacerilor. Poate că a fost vorba de determinare sau nebunia vârstei, dar acum Mr. Iron este un business aflat de doi ani pe piață și, având în vedere cifrele, poate fi considerat unul de succes.

„Orice vrei tu să faci în lumea asta poți să faci, dar este nevoie să dai ori timpul tău, ori banii tăi sau să ai niște relații extraordinare. Dar întotdeauna trebuie să fie un troc. Putea foarte bine să nu ne iasă. Dacă nu ne ieșea noi eram foarte bine. Am pornit business-ul pentru experiență. Asta pentru a contat noi. Oamenii trebuie să caute să se educe continuu. Să nu stea să fie salvați de liceu, de familie… Nimeni nu te salvează. Trebuie tu să pui osul la muncă și să te dezvolți”, a spus Joseph.

Produse delicioase, dar fără zahăr

Cerealele sănătoase pot aduce un cost de producție de 5 ori mai mare față de cele normale. În principal, acest lucru vine din calitatea ingredientelor folosite. Scopul este să mâncăm lucruri care ne fac bine, de la proteine la ulei de cocos.

„Noi nu folosim zahăr. Folosim îndulcitorii de înaltă calitate, Stevia, Eritritol. Pentru glazură folosim ulei de cocos, nu folosim ulei de rapiță sau ulei de floarea soarelui. Adică față de cerealele care există pe piață la momentul actual avem o rețetă cât mai curată posibil. Lista noastră de ingrediente nu ridică obiecții clienților. Noi chiar facem un produs calitativ din punct de vedere al ingredientelor, fără gluten și vegane”, a explicat Tony.

Un sprijin pentru mame

Cerealele sănătoase sunt dedicate persoanelor care vor să aibă grijă la alimentele pe care le consumă. Astfel, își doresc produse care să le aducă beneficii. Cam acesta este și ceea ce diferențiază Mr. Iron de restul pieței.

„Ne axăm foarte mult pe beneficii. Nu există în momentul de față cereale care sunt și high protein și fără zahăr, fără gluten, vegane și sățioase. Nu există un produs care să le conțină pe toate. Am văzut foarte rar și poate în farmacii, nu în retail. La fel și cu cele din ovăz. Facem un produs premium de buget. Cam asta ne diferențiază”, a explicat Joseph.

Iar dacă te gândești că te costă mult, vei fi surprins. Cerealele Mr. Iron se află la prețul pieței. O cutie de cereale din ovăz costă 21 de lei. Iar în cazul celor high protein, prețul se situează la 30 de lei. „Gama cu proteine, de obicei, este preferată mai mult de oamenii care caută un produs mai low în carbohidrați. Poate și urmează o dietă low carb sau poate se uită mai mult la proteină decât la alți macronutrienți dimineața. Pot fi consumate și de oamenii care au diabet și caută o variantă sănătoasă de mic dejun. Cerealele din ovăz sunt preferate mai mult, din câte am văzut noi, de mame. Ele caută de obicei o cutie de cereale care să fie fără zahăr și care să nu aibă îndulcitori artificiali sau un ingredient ciudat”, a explicat Tony.

Oricum, varietatea de produse este mare și poți găsi ceva pe placul tău. Cele mai vândute sunt gamele cu ovăz și proteine. Dar poți încerca și pufuleții sănătoși, un înlocuitor pentru cipsuri sau bomboanele de ciocolată. Deși nu ai crede, sunt extrem de sănătoase și fără zahăr.

Dificultăți în lumea de business

Când pleci la drum cu o afacere, o provocare importantă este aceea de a reuși să te faci remarcat, iar în final, lumea să te ia în serios. Acest lucru este și mai greu de atins atunci când intri în acest mediu la o vârstă fragedă.

„Ești tânăr, copil, ești văzut drept cineva fără experiență, dar toți pornim de acolo, să fiu sincer. Adică oamenii judecă extrem de mult unde nu ar trebui, dar în momentul în care noi ne-am făcut treaba, eu cu Tony, și am adus cifre la masă, lucrurile se schimbă. Am adus vânzări și am zis… uite, noi am reușit să facem ce nu au putut alte companii în 5 ani. Ne-am construit drumul pas cu pas. Întâi a fost online-ul, după magazinele fizice. Acum produsele se găsesc peste tot”, a povestit Joseph.

La nivel de rezultate, tinerii au primit mii de comenzi, iar volumul s-a ridicat la câteva tone. În 2023, Mr. Iron a obținut o cifră de afaceri de 500.000 de euro.

Cei doi antreprenori au făcut parte din programul F&B Business Accelarator, iar experiența a fost una foarte bună. „Scopul nostru a fost să ne ducem pe partea de networking extrem de mult. Să ne împrietenim și cu oameni din retail, care cunosc zona asta și am reușit să facem asta prin F&B”, a povestit tânărul antreprenor.

Iubitor de cereale sau nu, eu cred că merită să aducem reflectorul pe afacerile care au ca principal scop sănătatea și binele comunității. Iar când afli că în spatele Mr. Iron sunt doi băieți atât de tineri, parcă te face să ai mai mare încredere în zicala „Tinerii sunt viitorul”. Eu cred că ne uităm spre un viitor strălucit.