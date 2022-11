Concediu de îngrijitor, o noutate în legislația muncii. Zile libere pentru îngrijirea rudelor bolnave

Din 22 octombrie, în legislația românească a fost introdus „concediul de îngrijitor”. Acesta poate fi acordat oricărui salariat care trebuie să îngrijească o rudă bolnavă sau o altă persoană alături de care locuiește. Durata acestui concediu, de îngrijitor, este de cinci zile pe an.

Legea nr. 283/2022, din 22 octombrie, a modificat oficial Codul muncii și a adus ca noutate concediul de îngrijitor. Acesta este diferit de concediul plătit, cu durata de 45 de zile pentru îngrijirea bolnavilor de cancer, reglementat ceva mai înainte.

Noul concediu va trebui acordat de către angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană alături de care locuiesc, cu probleme grave de sănătate.

Conform definițiilor oficiale sunt considerate rude fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat.

Concediul de îngrijitor se acordă obligatoriu

De menționat că noul concediu de îngrijitor nu va afecta perioada de concediu de odihnă, conform prevederilor din lege. Acesta trebuie acordat la cerere, în mod obligatoriu, iar angajatorii care nu se vor conforma și nu vor da curs solicităii salariaților care întrunesc toate condițiile legale, vor fi amendați cu sume cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei. Mai mult, angajatorul nu-l va putea concedia pe lucrătorul aflat în concediu de îngrijire.

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede recenta lege.

De asemenea, potrivit noii legi, drepturile pe care le-a dobândit un salariat anterior acordării concediului de îngrijitor se vor menține pe toată durata acestuia.

Ce documente trebuie să prezinte angajatul

Pentru a beneficia de acest tip de concediu, unangajat trebuie să prezinte o serie de documente din care să rezulte că persoana care are nevoie de îngrijire specială îi este rudă. Acesta trebuie să prezinte actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dar și documente medicale ale persoanei ce are nevoie de îngrijiri.

De asemenea, salariatul trebuie să prezinte angajatorului, odată cu cererea și actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care să rezulte că au același domiciliu sau reședință, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari

În plus mai este nevoie de o declarație pe propria răspundere a salariatului conform căreia persoana căreia îi oferă îngrijire locuiește în aceeași gospodărie cel puțin pe perioada concediului, conform avocatnet.ro.