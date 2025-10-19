Comunitatea romă din Târgu Jiu amenință cu proteste. Se opun legii care interzice căsătoriile între minori

Comunitatea romă din Târgu Jiu anunță proteste față de un proiect legislativ care interzice căsătoriile între minori, considerând că aceasta reprezintă o încălcare a tradițiilor transmise din generație în generație. Manifestanții afirmă că măsura propusă de autorități afectează valorile culturale ale etniei și solicită Guvernului să nu intervină în obiceiurile lor. „Ne dă trei ani de pușcărie”, a declarat un protestatar.

„Noi cerem dreptate pentru etnia romă. Vrem dreptate. Respectul etniei rome”, a spus un altul, potrivit Digi24.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a semnat un proiect legislativ care introduce sancțiuni clare pentru abuzurile asupra copiilor, inclusiv pentru căsătoriile timpurii, subliniind că legea trebuie să devină un instrument ferm atunci când alte bariere sociale sau educaționale nu funcționează. Inițiativa beneficiază de sprijinul mai multor parlamentari din aproape toate partidele politice, ceea ce arată o recunoaștere unanimă a gravității acestor practici.

În cadrul unei conferințe internaționale din 13 octombrie, ministrul a explicat public motivațiile personale care au stat la baza acestui demers. „Vreau să vă vorbesc astăzi ca un om care vine el însuși dintr-o comunitate foarte conservatoare (...) sunt etnic rom şi asta nu o să treacă”, a declarat el, accentuând că problema căsătoriilor timpurii persistă și afectează profund viața copiilor.

„Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră”, a afirmat Petre Florin Manole, mărturisind că este „foarte dureros” pentru el, ca rom, să constate că o astfel de intervenție este necesară, dar că protejarea copiilor trebuie să fie o prioritate națională.

Reacțiile la proiectul legislativ inițiat de ministrul Muncii au fost mixte, mulți dintre protestatari afirmând că, deși recunosc existența unor cazuri abuzive, nu sunt dispuși să renunțe complet la tradițiile comunității. Un participant a declarat:

„Nici eu nu sunt de acord la căsătoriile între romi la 11-12 ani. Măcar la 16 ani. M-am căsătorit la vârsta de 17 ani (...). Nu vrem să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem noi”, subliniind dorința de autonomie culturală.

Alți protestatari au insistat că situațiile extreme nu reprezintă norma și că tradițiile trebuie înțelese și nu condamnate în bloc. „Mai sunt unele cazuri (...), dar și noi condamnăm aceste cazuri. Noi suntem oameni cu suflet. Nu suntem nici barbari”, a spus unul dintre participanți, încercând să se delimiteze de practicile considerate abuzive.

Pentru o parte a tinerilor, proiectul de lege este perceput ca o amenințare la adresa identității culturale. „Ar elimina tradiția noastră din moși strămoși (...). Din punctul meu de vedere nu este o lege normală, pentru că noi așa am fost învățați, așa am fost crescuți”, a afirmat un tânăr, exprimând temerea că intervențiile legislative ar conduce la pierderea valorilor transmise din generație în generație.

Specialiștii avertizează că practicile de căsătorie timpurie au consecințe severe asupra dezvoltării psihologice și emoționale a copiilor. Psihologa Lidia Bârsanu a explicat că „minorii nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional, comportamental pentru căsătorie”, iar presiunile asociate unei relații mature pot conduce la depresie și alte tulburări psihice, întrucât aceștia „nu sunt pregătiți să facă față dificultăților prin care trece o relație”.

La rândul său, sociologul Adrian Marcu a subliniat că societatea are obligația de a interveni, afirmând că „o societate normală nu poate să stea cu mâinile în sân” și că trebuie purtat un dialog real cu comunitățile vizate.

„Nu mai poți continua în 2025 cu astfel de metode și astfel de tradiții aproape medievale”, a transmis el, cerând măsuri ferme pentru protejarea drepturilor copiilor.

Participanții la protestele din Târgu Jiu au anunțat că acțiunile lor vor continua. În cazul în care proiectul de lege nu va fi retras, aceștia avertizează că următoarea etapă va fi organizarea de manifestații în București.